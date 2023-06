Kate Middleton chama a atenção com vestido verde deslumbrante e brincos da princesa Diana

Hoje, a família real participou da celebração anual Trooping the Colour em Londres, onde assistiram a um desfile em toda a cidade antes de se reunirem na varanda do Palácio de Buckingham para o antecipado sobrevoo da RAF.

Para o evento, Kate Middleton usou um deslumbrante vestido verde do estilista Andrew Gn, nascido em Cingapura e radicado em Paris. O conjunto cor de limão vem da coleção Primavera/Verão 2023 da marca e é um modelo de manga longa com apliques azuis que percorrem o centro, além de serem costurados nos bolsos do peito, segundo a People.

Conforme observado pela revista, a escolha da cor parece ser um aceno para os guardas irlandeses, dos quais a princesa Catherine recentemente se tornou coronel. Enquanto isso, a escolha do designer parece ser um aceno para seu marido, o príncipe William (40), cuja terceira cerimônia anual do Prêmio Earthshot acontecerá em Cingapura em novembro.

A princesa de Gales complementou o look com um chapéu verde combinando, cortesia de Philip Treacy. Ela acrescentou um broche de trevo dourado ao vestido e também usou os brincos de safira com diamantes da princesa Diana, que ela usou no Trooping the Color no ano passado também.

Kate Middleton (41) compareceu ao evento ao lado de seu marido e seus três filhos, o príncipe George (9), a princesa Charlotte (8) e o príncipe Louis (5).

Mas afinal, o que é o Trooping the Colour?

O evento anual Trooping the Colour tem um significado especial para a família real britânica porque serve como comemoração do segundo aniversário do monarca britânico, no caso, o rei Charles. Embora tenha nascido em 14 de novembro, o monarca também faz aniversário comemorativo em junho (também conhecido como Trooping the Colour).

A monarquia britânica estabeleceu o feriado em 1748 para atender a um pedido do rei George II. Como o aniversário do patriarca era em novembro (como o rei Charles), ele criou o evento para poder fazer uma segunda festa de aniversário mais grandiosa no verão.

