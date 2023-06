Globo faz ‘troca-troca’ no Encontro: Como será o fim da polêmica entre Patrícia e Manoel

Boa audiência, haters e alguns tropeços durante o programa ao vivo marcaram o primeiro ano de Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro, que foram convocados para substituir Fátima Bernardes no matinal, que fez parte de um projeto gigantesco, que chegou a mudar a grade de programação do canal em busca de mais audiência. Mas, aquilo que pareceu certo no início vai mudar em breve.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Manoel e Patrícia deixarão de trabalhar juntos no início de julho, quando o apresentador sairá de férias e, ao que tudo indica, não volta mais ao Encontro, ficando apenas no Papo de Segunda, do GNT.

Depois de muita polêmica, a estratégia da Globo é fazer tudo de forma quase que silenciosa, ou seja, sem uma despedida formal, já que Manoel Soares sairá de férias por duas semanas e depois simplesmente não retornará ao programa diário. Antes disso, ele será responsável por cobrir as férias da ex-titular do Jornal Nacional, que sairá quando completar um ano no Encontro, depois do dia 4 de julho.

Manoel Soares e Patrícia Poeta vivem clima tenso nos bastidores da Globo (Reprodução/Globo)

O troca-troca no Encontro vai acontecer quando Patrícia Poeta voltar de férias, já que será o jornalista que deixará o palco para aproveitar duas semanas de descanso. Ao que tudo indica, durante este tempo, a jornalista seguirá no comando sozinha, como acontece toda terça-feira, quando o colega está de folga.

LEIA TAMBÉM: Essas reações da web viralizaram depois que Sergio Marone saiu como ecossexual

Vale lembrar que o ponto alto para essa tomada de decisão foram as fortes críticas que Patricia Poeta recebeu ao passar na frente de Manoel Soares durante o Encontro, que é ao vivo. Na época, o jornalista falava sobre um assunto, quando a famosa resolveu passar na frente da câmera e tapar o apresentador, que continuou falando.

Antes do Encontro, Patrícia Poeta e Manoel Soares apresentavam o É de Casa (Reprodução/Globo)

Depois de muito tempo do caos, Patrícia Poeta voltou a falar dos bastidores e mostrou que o estúdio está cheio de equipamento. Naquele momento, Cauê Fabiano falava sobre a Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, e a titular do Encontro passou correndo pelo cenário do programa.

Sem saber que nada tinha ido ao ar, ela se defendeu: “Eu saí correndo aqui para tomar uma água porque eu tinha que falar bastante, aí passei por aqui. Olha a quantidade de câmeras que têm aqui, é legal para o pessoal de casa entender o nosso modus operandi”.

LEIA TAMBÉM: ‘A Globo não mostra’: Patrícia Poeta revela como cuida do cabelo antes do Encontro