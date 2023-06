Essas reações da web viralizaram depois que Sergio Marone saiu como ecossexual

Aos 42 anos, Sergio Marone surpreendeu os seus seguidores ao se declarar ecossexual, que não diz respeito à atração física, mas à conexão com o planeta, e acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, incluindo a humorista Tatá Werneck.

No Twitter, a declaração do ator virou meme e também muitas declarações e dúvidas surgiram. Um usuário disse que o galã ficou perdido no personagem: “Se ecossexual é quem tem amor genuíno e não sexual pelo planeta, então porque existe o ‘sexual’ no meio da palavra?. Quer demonstrar seu amor pela natureza? Faça isso sem ficar inventando moda. Cara sem noção”.

Oie Sérgio Marone percebi que temos algo em comum 😈 pic.twitter.com/t2Keadb7FO — dreeey (@dreyagostosa) June 17, 2023

Outro anônimo questionou também a revelação de Sergio Marone, afirmando que ele está inventando: “A real é que desse Sergio Marone tá podendo pegar um monte de mulher e aí fica inventando categoria de sexo para ajudar no processo seletivo”. Já um terceiro pediu para que o ator, que fez novelas na TV Globo e na Record TV, tomasse “vergonha na cara”.

As cantadas também fizeram parte do assunto. Depois de descobrirem que o galã gosta de quem cuida do planeta, muitos fãs começaram a chamá-lo e dizer os motivos para um relacionamento mais sério.

“Só queria dizer, Sérgio Marone, que eu sou toda consciência ambiental. Ando quilômetros com uma casca de bala até achar uma lata de lixo para descartar. Uma vez eu consegui doação de mudas de árvores e plantei com meus alunos. Enfim...minha série favorita é Aruanas”, escreveu um perfil do Twitter.

oq tem gente de burra nesse bglh do sergio marone chega a ser piada

por deus tá na matéria a explicação irmaokkkk https://t.co/BaZIktq1re — Torι! NSWER ✰✰✰✰✰ (@choycezrmade) June 17, 2023

Entenda onde o termo ecosexual surgiu

O termo ecossexual surgiu nos Estados Unidos e foi criado pelo casal de artistas americanas Annie Sprinkle e Beth Stephens. Diferente de outros, quem se define desta forma exalta o cuidado com o planeta através da atração, não necessariamente sexual, mas também ideológica.

O casal criador do termo ecossexual está junto há mais de 20 anos. Na rotina, elas fazem cerimônias para reforçar os laços com a Terra, a Lua, por exemplo. Em Veneza, elas “casaram” com o mar.

Em sua declaração, o ator Sergio Marone disse que não é necessariamente sobre uma questão sexual, mas por “se reconectar com a natureza e ter uma identificação com tudo que ele nos proporciona”, disse o famoso ao Terra.

