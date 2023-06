Chocolate com Pimenta: Foi por este motivo que Aninha entrou no balão de Miguel

Chocolate com Pimenta: Danilo quase perde Ana Francisca, que decide ir embora de Ventura (Divulgação/Globo)

Em Chocolate com Pimenta, Danilo (Murilo Benício) virou corno da noite para o dia, afinal, o protagonista da novela da Globo, acredita em tudo que Olga (Priscila Fantin) fala sobre sua amada Ana Francisca (Mariana Ximenes). No entanto, ele levou um susto quando foi tirar satisfação com a mocinha.

Depois de uma grande discussão com Aninha, o dono de Sansão acabou percebendo que poderia perder sua amada, que também decidiu fugir de Ventura, e para que isso não acontecesse o jovem precisou correr.

Na cena, o sobrinho de Vivaldo (Fúlvio Stefanini) pega o carro e vai até o sítio de dona Carmem (Laura Cardoso), mas, ao chegar lá, fica sabendo que a personagem principal de Chocolate com Pimenta partiu no balão de Miguel (Caco Ciocler), mostrando que está cansada dos ataques de ciúmes do marido.

Chocolate com Pimenta: Danilo cai em nova mentira de Olga e Aninha sofre as consequências (Divulgação/Globo)

Para deixar Danilo ainda mais nervoso, já que ele vê a amada deixar a cidade, ela viaja de balão com Tonico (Guilherme Vieira), filho do casal, ao seu lado: “Eu te amo, Ana Francisca! Te amo! Volta para mim!”, implora o personagem de Murilo Benício.

Mas, os gritos de Danilo deixam Ana Francisca ainda mais certa daquilo que quer, mesmo que sentimentalmente abalada. Na cena da novela da Globo, ela diz que não vai voltar para Ventura e explica que o amado sempre faz essas coisas: “Eu não vou. Ele briga e depois pede perdão. Ele tinha que ter confiado em mim”.

Porém, Tonico implora para voltar e Miguel dá um conselho para sua amiga: “O balão segue o vento. É o vento que vai determinar se você fica ou vai embora para sempre!”.

Chocolate com Pimenta: Danilo encontra quadro de Miguel e fica revoltado ao ver Ana Francisca sem roupa (Reprodução/Globo)

Enquanto todos observam o balão subindo, Danilo começa a ficar cada vez mais aflito: “O Tonico está indo embora, dona Carmem. Eu não posso perder a mulher que eu amo e nem o meu filho. Eu sei que eu errei, mas não posso… Não posso permitir que ela vá embora para sempre”.

Como sabemos, mesmo com a partida inesperada, Aninha decide voltar e no último capítulo eles formam uma linda família.

