Reações revoltantes: Fãs do Linha Direta impactados pelo racismo exposto

Casos de racismo chocaram os fãs do Linha Direta desta semana (Reprodução/Globo)

Ao abordar casos de racismo no Brasil, o Linha Direta dominou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira (16). Pelo Twitter, fãs demonstraram revolta com os casos apresentados por Pedro Bial, mas também elogiaram o tema escolhido.

“Eu tô acompanhando essa temporada do Linha Direta na Globo e, às vezes, é difícil de acreditar nas histórias que a gente vê por lá. A realidade já extrapolou os limites da ficção. O inferno existe e ele é a Terra, o diabo é o ser humano”, escreveu uma pessoa, que acompanhou o conjunto de casos exibido no semanal.

Eu chorei tanto com esse último episódio de #LinhaDireta. Foi extremamente doloroso ver aquelas cenas e aqueles relatos. Mais doloroso ainda ver o quanto o estado e a justiça está emparelhada para continuar permitindo que o racismo resulte em tragédias como essas. Lamentável. — paulo costa (@paulocostaajr) June 16, 2023

Um outro, que usou a hashtag “vidas negras importam”, escreveu que ficou chocado com tudo que foi levado ao ar: “Eu fiquei extremamente horrorizado com o Linha Direta. Isso nos mostra cada dia mais que o racismo é uma doença e deve ser combatida”.

Ao longo da madrugada desta sexta-feira (16), muitos fãs do Linha Direta também comentaram que o racismo é uma doença, que deve ser combatida em todo o planeta: “O Linha Direta mostrou um tema de ignorância humana . Como existe gente louca e maldosa”.

LEIA TAMBÉM: Leo Chaves, irmão de Victor, fala sobre polêmica que causou o fim da dupla

#LinhaDireta toda vez minha torcida foi essa de ver que a vítima sobreviveu mais nunca fiquei tão mal e horrorizado com um programa e ainda ouvi que é mimi, Pedro se recuperou fisicamente mais esse trauma vai ser a para vida toda ✊🏿#Encontro #vidasnegrasimportam pic.twitter.com/isrBsl0fEb — Cássio (@toptv90) June 16, 2023

No Twitter, outros anônimos deram destaque para Pedro, que sobreviveu aos ataques: “Toda minha torcida foi para a vítima que sobreviveu. Mas, nunca fiquei tão mal e horrorizado com um programa e ainda ouvi que é mimimi. Pedro se recuperou fisicamente, mas esse trauma vai ser a para vida toda”.

Relembre o episódio “Os Vizinhos Racistas”

Nesta quinta-feira (15), Pedro Bial levou ao Linha Direta o episódio “Os Vizinhos Racistas”, que mostrou um conjunto de casos que aconteceram no país, sendo um deles em 2017, em Belo Horizonte.

O crime ficou marcado por envolver duas famílias que foram sitiadas pelo ódio em suas próprias vizinhanças. Na época, após várias ofensas raciais e perseguição, Antônio Alves de Freitas foi morto pelo próprio vizinho, Joel de Souza Lima, que usou uma faca. Depois do crime, Joel foi preso em flagrante e foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio por ódio.

E esse caso??? O cunhado ateou fogo no rapaz VIVO pq ele era negro! Isso aconteceu há 20 ANOS e o criminoso ainda não foi encontrado. Quanta crueldade! #LinhaDireta pic.twitter.com/hDw8WdLcQZ — Vanessa Lorena (@VanessaLorena7) June 16, 2023

O Linha Direta também mostra um caso que aconteceu em 2011, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Na época, um vizinho de Jefferson Luiz Azpilicueta e Joseane Costa Azpilicueta tornou a família vítima de ofensas, ameaças, intimidação e xingamentos proferidos pelo vizinho. O filho Pedro também sofreu racismo.

Vale lembrar que os crimes se enquadram na lei contra o racismo, que está em vigor no Brasil há mais de trinta anos.

LEIA TAMBÉM: Mais um que vai dar o golpe: Jojo Todynho reage aos comentários sobre o novo relacionamento e manda recado para ex