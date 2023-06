Qual a ligação entre Virginia, Zé Felipe e a prova de matemática? Questão viralizou nas redes

Não adianta: a empresária e influenciadora Virginia Fonseca está em toda a parte! E, agora, o seu nome ao lado de seu marido, o cantor de sertanejo Zé Felipe, virou até questão de prova de matemática. Sim!

O casal de celebridades viralizou nas redes sociais esta semana e sem nem ter ideia. Uma professora de uma escola estadual da Paraíba utilizou os nomes de Virginia e Zé Felipe para contextualizar a pergunta de sua prova de matemática na última quarta-feira, 14 de junho. Veja abaixo:

“Virgínia conseguiu público suficiente para realizar um show do Zé Felipe. Então, na hora marcada, Zé Felipe passou em casa para buscar sua queria esposa e assim seguirem para o endereço do show. Para Zé chegar em casa, ele tem dois caminhos diferentes (x ou y). Já para ir de casa até o show, eles têm três opções diferentes (a, b ou c)”, diz o início da questão.

e a prova de matemática com pergunta sobre a Virgínia e o Zé Felipe (faltou a base e as marias pic.twitter.com/8c1lPEpEGQ — tat¡💫|| #seita 🛰️ (@hshoueh_) June 14, 2023

No enunciado, a professora ainda continua: “a) Quais caminhos Zé Felipe pode percorrer para ir ao show passando por casa primeiro? Desenhe o diagrama dos possíveis caminhos. / b) Qual seria o cálculo total de opções de caminho utilizando o princípio fundamental da contagem?”.

Na foto publicada pela estudante, ainda é possível ler as anotações feitas na folha da prova, brincando com as polêmicas envolvendo o nome da influenciadora, como “a base da Virginia”, o rap de Zé Felipe, ao escrever “E as Marias?”, e a última publicação feita pelo youtuber Felca, que acabou também testando a base da marca da empresária, WePink.

Nos comentários da publicação, a aluna ainda brinca: “Não respondi, vou perguntar para o Felca”.

