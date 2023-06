Príncipe Harry e Meghan Markle reagem à notícia de que seu contrato com o Spotify foi cancelado

O Spotify encerrou seu altamente divulgado contrato de podcast com Meghan Markle e o príncipe Harry, apesar de Archetypes ter vencido o prêmio de ‘melhor podcast’ no People’s Choice Awards em Los Angeles ano passado.

O anúncio da não renovação do podcast de Meghan, que teve 12 episódios em 2022, foi feito pelo Spotify, em uma declaração conjunta compartilhada posteriormente junto aos Sussex, revelarando que “concordaram mutuamente em se separar”.

O acordo do duque e da duquesa de Sussex com o Spotify foi estimado em US $ 25 milhões (cerca de R$ 120 milhões) no final de 2020 e foi um dos principais acordos comerciais que o casal firmou após se afastar da vida real no mesmo ano. Além do mais, o contrato foi anunciado como um relacionamento que produziria várias temporadas - mas as coisas foram canceladas depois de apenas uma.

Logo após o anúncio do acordo do podcast, Harry disse que a série “traria diferentes perspectivas e vozes que talvez você nunca tenha ouvido antes”, e Meghan falou com uma série de figuras de destaque, incluindo Serena Williams e Paris Hilton, sobre os estereótipos que as mulheres enfrentam.

“Adorei colocar minhas mãos no processo, ficar sentada até tarde da noite na cama, trabalhando na escrita e na criatividade”, disse Meghan sobre Archetypes durante sua execução no Spotify. “E adorei me aprofundar em conversas significativas com minhas diversas e inspiradoras convidadas, rindo e aprendendo com elas. Tem sido um trabalho de amor”, continuou Meghan.

Mas nem tudo pode estar perdido para os fãs do podcast. De acordo com o Wall Street Journal, que citou um porta-voz de Archewell, Meghan “continua a desenvolver mais conteúdo para o público de Arquetypes em outra plataforma”.

Por aqui, seguiremos esperando por novidades.

