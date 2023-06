Namoro real? Foi assim que Sabrina Sato e Felipe Dylon tiveram um affair

Um novo romance de Sabrina Sato foi revelado. Na verdade, é um date antigo da apresentadora, que foi revelado pelo cantor Felipe Dylon, que fez sucesso no começo dos anos 2000. Segundo ele, tudo aconteceu, naturalmente, há dezessete anos.

O affair entre a apresentadora do Desapegue se for Capaz, do GNT, e o cantor pop virou assunto depois que o famoso participou do podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro: “Foi uma coisa tranquila. A gente se curtia, se gostava, tinha um respeito mútuo”.

Felipe Dylon afirmou que a ficada aconteceu nos bastidores de um programa de verão, que foi exibido pela MTV Brasil: “Ficamos juntos quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV em São Paulo, aí eu voltei para o Rio e ficou um pouco difícil pela distância. Ela é uma querida, uma pessoa do bem. Ela é apaixonante”.

Em podcast, Felipe Dylon revela para Sérgio Mallandro que ficou com Sabrina Sato (Reprodução/Instagram)

Durante o podcast, o músico, que está com 35 anos, disse que o romance de verão aconteceu quando ele tinha apenas 18 anos: “Eu tinha 18 anos. Rolou um clima durante uma entrevista do Pânico. Foi bacana a química que rolou”.

Ao longo da entrevista, Sérgio Mallandro continuou o assunto e lembrou que Sabrina Sato segue solteira e pediu para o dono do hit “Musa do Verão” mandar um recado para a contratada da TV Globo: “Sabrina, você é nota 10″, disse o músico, que namora, desde 2021, a empresária Mayra Wenzel.

Evandro Santo afirma que Sabrina Sato merece estar na Globo (Reprodução/Globo)

Depois que a história veio à tona, a apresentadora e jurada do The Masked Singer Brasil, na TV Globo, não falou nada se realmente foi a “musa do verão” do cantor carioca, deixando o assunto no ar. Atualmente, Sabrina Sato está solteira e se divide entre o trabalho, a filha e a família.

Em suas redes sociais, por exemplo, a ex-participante do Big Brother Brasil, que se separou em março deste ano do ator Duda Nagle, pai de Zoe, mostra aos fãs apenas os seus trabalhos na moda, televisão e também momentos com a herdeira e a mãe.

