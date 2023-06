O ator Sergio Marone, de 42 anos, informou nesta sexta-feira (16) que se identifica como ‘ecossexual’. Apaixonado pela natureza, ele disse que sente atração por quem cuida do meio ambiente.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez, achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso. De primeira, também achei que tinha a ver com atração física, mas, não. É sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo o que ele nos proporciona”, disse Marone em entrevista ao Terra.

Ele continuou, dizendo que perde totalmente o tesão por quem não faz coisas básicas, como reciclar materiais em casa e não jogar lixo no chão.

“E eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”.

Lembrada pelos comentários irreverentes nas redes sociais, Tatá Werneck foi uma das pessoas que comentou a fala do ator.

“Dá pra ver pelo tamanho do tronco vazando”, escreveu a apresentadora no Instagram.

Essa foi a resposta de Tatá Werneck após ator Sergio Marone se definir ‘ecossexual’ Imagem: reprodução Instagram

Segundo a Quem, o ator possui uma marca de dermocosméticos vegana para homens e utiliza as redes sociais para falar sobre cuidados com o meio ambiente.

No Twitter, muitas pessoas responderam a fala do ator com memes.

“Olá, fiquei sabendo que você é ecossexual”, respondeu um usuário. “A galera falando sobre ecossexual, vou me pronunciar. Essa aqui é a Josefina, o amor da minha vida”, disse outro.

