Chocolate com Pimenta: Guilherme alerta sobre golpe perigoso, mas humilha a mãe

Guilherme (Rodrigo Faro) sempre mostrou ser uma pessoa de bom coração em Chocolate com Pimenta, mas o advogado de Ana Francisca (Mariana Ximenes) também possui momentos de raiva, principalmente, na vida privada, onde vive um casamento infeliz e problemas mal resolvidos com a mãe.

Mas, ao longo da novela da TV Globo, o personagem conseguirá perdoar sua progenitora e seguirá em frente. Porém, antes disso, Margot (Rosamaria Murtinho) será humilhada pelo herdeiro, que já terá perdoado as questões do passado e também conseguirá chamá-la de mãe, pela primeira vez.

Na cena, Guilherme, que será o futuro prefeito de Ventura, fica revoltado com uma atitude da dona do hotel da cidade. Tomado pelo ciúmes e também pelo nervosismo do parto de Graça (Nívea Stelmann), que corre sério risco de perder o bebê, ele descobre que Beto (Alexandre Barillari) vai ganhar um cargo de poder no estabelecimento.

Chocolate com Pimenta: Margot recupera amor do filho, mas Guilherme se mostra muito ciumento (Divulgação/Globo)

O problema é que Guilherme acaba caindo na conversa de Gigi (Mônica Carvalho): “Eu acho uma falta de compostura. Imagine só que até emprego ela deu para ele. Estão lá no restaurante”, diz a camareira.

Ao chegar no local, o personagem de Rodrigo Faro em Chocolate com Pimenta flagra a mãe junto com o ex-cabelereiro e decide falar tudo que pensa: “Ontem você disse que ia mover mundos e fundos para ajudar a encontrar alguém para cuidar da minha mulher e do meu filho que vai nascer, mas parece que tem outros interesses”, afirma ele.

Mas, Beto não fica quieto e repreende os ataques gratuitos do filho de Margot: “Você que não levante a voz comigo! Que vergonha”, afirma o ex-funcionário do salão de beleza de Ventura.

Chocolate com Pimenta: Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo) levam esperança para cidade de Ventura (João Miguel Júnior/Globo)

Neste momento, Guilherme não se cala e mantém a ideia de que Beto é uma pessoa ruim: “Entregando o hotel nas mãos desse rapaz? Você disse que queria que eu tivesse orgulho de você porque é minha mãe. No entanto, como pode exigir o meu respeito?”, rebate o advogado.

Mesmo humilhada pelo filho, Margot responde que o ex-cabeleireiro é seu amigo e que está tudo bem, mas o herdeiro não entende e diz que o personagem quer se aproveitar da mãe: “Amigo? Isso aqui é um aproveitador! Você que não se dá ao respeito”, dispara o rapaz, indo embora revoltado.

