‘A Globo não mostra’: Patrícia Poeta revela como cuida do cabelo antes do Encontro

Quem segue Patrícia Poeta nas redes sociais já está se acostumando com a famosa divulgando detalhes dos bastidores do Encontro e, nesta sexta-feira (16), ela resolveu dar um spoiler de beleza nos Stories do Instagram.

Cedinho, a apresentadora apareceu lavando o cabelo: “Isso a Globo não mostra. Que loucura…hoje é dia de lavar o hair [cabelo] porque colocou muito produto, né David”, brincou ela, que diariamente chama a atenção dos fãs com seus looks.

O hair stylist também participou do vídeo e disse que Patrícia Poeta coloca produto a semana inteira no cabelo e, por isso, é preciso higienizar: “Não dá para sextar com o cabelo assim”, disse o profissional, que estava no camarim da TV Globo, em São Paulo.

No vídeo curtinho, Patrícia Poeta disse aos fãs que este é o primeiro que ela faz lavando as madeixas na emissora. A famosa também segue com o seu nebulizador de ar, que ajuda na respiração.

Patrícia Poeta e o nebulizador de ar nos bastidores da Globo

Antes de assumir o matinal da TV Globo, Patrícia Poeta aproveita o tempo fora do ar para cuidar do cabelo e também da saúde. Quem acompanha a famosa nas redes sociais já sabe que ela costuma andar com o aparelho pelos corredores da emissora em São Paulo.

Segundo ela, a justificativa é a mudança do tempo e a qualidade do ar na capital paulista: “Bom dia, bom dia, bom dia…café. Olha eu aqui fazendo nebulização. Com esse tempo seco, horroroso, só fazendo nebulização quando a gente acorda. Gente, não parece filme de ficção, filme de suspense ou terror”.

A apresentadora do Encontro também mostrou que é toda simpática com os demais colegas de Globo. No mesmo dia, ela parou para conversar com Marília, uma das funcionárias da Globo, em São Paulo, e perguntou como ela se sente “mais experiente”, mostrando que a colega fazia aniversário. A famosa aproveitou para mostrar a maquiagem da anônima.

