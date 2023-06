Você não percebeu: Débora Falabella foi substituída por irmã na novela ‘O Clone’

Interpretada por Débora Falabella em ‘O Clone’, Mel era uma das personagens de destaque na trama. No entanto, um detalhe que passou despercebido pelo público foi revelado pela própria atriz: sua irmã interpretou a personagem em seu lugar em algumas cenas.

Em um vídeo no TikTok, Débora Falabella contou ter sido substituída por Cynthia Falabella na novela de Gloria Perez, após ter ficado doente. Nos comentários, diversos internautas que acompanhavam a trama foram pegos de surpresa.

“Um belo dia, no meio da novela, eu fiquei doente. Peguei uma meningite viral e tive que ser internada. A novela não podia parar e o Jayme Monjardim, diretor da novela, tinha conhecido minha irmã um mês atrás em Belo Horizonte e falou: ‘É isso, vou colocar sua irmã para te substituir, ela vai ser sua dublê’”, contou a atriz.

Cynthia contou ter feito uma viagem para conseguir gravar as cenas de sua irmã. De acordo com ela, as roupas não serviam direito e foi necessário fazer uma adaptação.

“A Cynthia entrou e fez simplesmente uma das cenas mais difíceis da novela”, contou Débora. “Tudo isso para dizer que eu acho que pela primeira vez na televisão brasileira que uma irmã substitui a outra e fez isso muito bem.”

Leia mais:

Reação na rede social

Após a revelação, os seguidores da artista ficaram perplexos e colocaram suas impressões nos comentários do vídeo.

“Eu nunca percebi a substituição até ver a novela de novo” registrou uma internauta na rede social. “Eu só percebi a substituição porque li em algum lugar na época. Excelente novela”, comentou outro usuário da plataforma.

“Nunca ia perceber a substituição! Que demais. Para mim a cena do perfume é icônica, nunca vou esquecer”, observou uma internauta.

Além dos internautas surpresas, a famosa também recebeu diversas mensagens dos seguidores dizendo estar adorando a fase da atriz na rede social.

‘Impressionante como tem gente que vem e sabe usar essa plataforma muito bem. Amando os vídeos aqui e conhecer um pouco mais da sua história”, escreveram.

Assista o vídeo