‘Vizinhos racistas’: Descubra como será o Linha Direta desta quinta-feira

Um novo episódio do Linha Direta deve movimentar as redes sociais na noite desta quinta-feira (15), quando o programa apresentado por Pedro Bial leva ao ar um caso que aconteceu em 2017, em Belo Horizonte.

Intitulado como “os vizinhos racistas”, o crime ficou marcado por envolver duas famílias que foram sitiadas pelo ódio em suas próprias vizinhanças. Na época, após várias ofensas raciais e perseguição, Antônio Alves de Freitas foi morto pelo próprio vizinho, Joel de Souza Lima, que usou uma faca.

Depois do crime, Joel foi preso em flagrante e foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio por ódio. O crime se enquadra na lei contra o racismo, que está em vigor no Brasil há mais de trinta anos.

O Linha Direta também mostra um caso que aconteceu em 2011, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Na época, um vizinho de Jefferson Luiz Azpilicueta e Joseane Costa Azpilicueta tornou a família vítima de ofensas, ameaças, intimidação e xingamentos proferidos pelo vizinho. O filho Pedro também sofreu racismo.

Em cenas que vão ao ar no programa desta quinta-feira (15),câmeras de segurança instaladas na parte externa da casa da família mostram os diversos atos racistas do vizinho policial e o crime cometido por José Carlos, que atingiu Pedro com três tiros pelas costas.

Pelos crimes de tentativa de homicídio, injúria racial e porte ilegal de armas, o policial está preso em São Paulo, no presídio em Guarulhos.

Já em Itupeva, no interior de São Paulo, outro homicídio motivado pelo racismo continua impune há mais de 20 anos. No programa, Pedro Bial resgata um crime que foi exibido pelo Linha Direta em 2005, que conta a história do assassinato de Jeferson Leandro Matias Salvador, jovem negro de 19 anos, e que em janeiro de 2003 foi queimado vivo pelo próprio cunhado, o serralheiro Emerson Souza Sales.

