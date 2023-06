‘Todo botocado’: Harmonização de Stênio Garcia ainda é meme nas redes sociais

A harmonização facial de Stênio Garcia continua causando nas redes sociais. Em mais um dia, anônimos usaram o Twitter para fazer memes e comentar sobre as mudanças no rosto do ator, que está com noventa e um anos.

Enquanto algumas pessoas afirmam que querem “fazer harmonização igual ao Stênio Garcia”, em tom de brincadeira. Outros falam que Antonio Fagundes, que contracenou com o veterano na série Carga Pesada, da TV Globo, deve só observar: “O Fagundes está olhando para os ex-companheiros de trabalho, Stênio Garcia e Regina Duarte, e pensar ‘que cilada’”.

O advento da harmonização facial me fará ainda confundir o Stenio Garcia com a Monja Coen. 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Nx0Xwhh1CB — Lucas (@lucas20rezende) June 15, 2023

Já outra anônima usou o Twitter para lembrar quais são as trends do momento. Segundo ela, na última semana eram as notícias sobre o apresentador Gugu Liberato e agora são as do ator da TV Globo: “Pauta que tô obcecada essa semana: Stênio Garcia sofrendo humilhação ao lado da mulher dele”.

As comparações depois que Stênio Garcia fez sua harmonização facial também não acabaram. Há quem diga que o ator está “parecido com o Queiroga” ou, quem sabe, “fazendo cosplay do Cauby Peixoto”.

stenio garcia ficou a cara do michelangelo pic.twitter.com/YnD0n4R3zr — Odinei Ramone (@odineiramone) June 15, 2023

LEIA TAMBÉM: Esposa de Stênio Garcia se revolta, pede demissão de jornalista e desabafa sobre críticas em relação à harmonização facial do ator

Porém, um nome conhecido é quase unânime no Twitter: “O advento da harmonização facial me fará ainda confundir o Stênio Garcia com a Monja Coen”, escreveu um perfil, aproveitando a trend desta quinta-feira (15).

Stênio Garcia faz harmonização facial aos 91 anos

O ator, que fez sucesso em muitos projetos da TV Globo, tornou-se uma das pessoas mais velhas a fazer harmonização facial. Aos 91 anos, o famoso surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado nas redes sociais.

Em uma publicação, postada nesta terça-feira (13), o ator, que esteve na série Carga Pesada, da TV Globo, apareceu mais jovem após se submeter a alguns procedimentos estéticos, como ultrassom, preenchimento de malar, boca, mandíbula e até sobrancelha, com uso de Botox.

Stênio também encarou um procedimento para a papada e lasers que alteram a textura da pele, estimulando o colágeno: “Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos”, assumiu o famoso.

LEIA TAMBÉM: ‘Silvio Santos careca’: Stênio Garcia vira meme depois da harmonização facial