Saiba o valor das diárias do hotel luxuoso que Virginia e Zé Felipe curtiram férias sem as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca, 24, e seu companheiro, Zé Felipe, 25, foram esta semana para São Vicente e Granadina, uma nação no sul do Caribe, para curtir a primeira viagem a sós, desde que tiveram as suas filhas Maria Flor e Maria Alice, para comemorar o Dia dos Namorados.

E claro que o destino escolhido também contaria com um hotel luxuoso, do jeito que o casal gosta. A empresária e o cantor se hospedaram no hotel Mandarin Oriental Canouan , um refúgio ultraexclusivo em uma ilha com todas as suítes e vilas em São Vicente e Granadinas com diárias que variam de R$ 7,2 mil até R$ 26 mil.

Durante a estadia, que acabou hoje, já que o casal acaba de voltar para o Brasil, Virginia publicou diversos stories relatando o dia a dia dela e de Zé, com direito a muita comida, bons drinks e esse visual particular, da suíte que alugaram com varanda de frente para o mar.

Segundo o site do hotel, o resort abriga uma coleção de restaurantes atmosféricos que oferecem uma variedade de delícias culinárias acompanhadas por vistas deslumbrantes do oceano. Oferecendo suítes espaçosas e villas elegantes. A suíte em que o casal ficou chega a custar até R$ 26 mil. Definitavamente, um bom jeito de curtir uma primeira viagem a sós não é mesmo?

Virginia posta foto de biquíni e amigo brinca: “nem parece que tá grávida”

Na última quarta-feira, 14 de junho, a empresária da marca WePink postou uma foto exibindo o seu tanquinho, em frente ao hotel de luxo. E, como já virou rotina para Virginia, os comentários sobre a suposta gravidez de um terceiro filho ou filha, dominou.

Até mesmo seu amigo Hebert Gomes entrou na brincadeira, comentando, “nem parece que tá grávida”. E Virginia chegou até a compartilhar em seus stories: “Até você”.

Leia também: