Qual é a ligação entre Beyoncé e a inflação na Suécia? Entenda o motivo da cantora ser responsabilizada por fenômeno

Se alguém te contasse, você iria acreditar que um show pode ser responsável por gerar uma onda de inflação em um país?

Pois é exatamente isso que a cantora Beyoncé está causando com a ‘Renaissance World Tour’, que tem como possível destino o Brasil em 2024.

De acordo com o G1, a passagem da cantora pela Suécia, primeiro país a receber a nova turnê no inicio de maio, gerou um ‘boom’ na demanda por hotéis e restaurantes, o que acabou gerando impactos nas estatísticas econômicas do país.

Ainda de acordo com o site, foi registrado o índice de de 9,7% na inflação da Suécia em maio, número acima do esperado.

Segundo o economista do Danske Bank, Michael Grahn, a culpa pelo aumento é a Bey, que também pode ter causado aumento inesperado em atividades como lazer, recreação e cultura, de acordo com o especialista.

“Eu não culparia Beyoncé pela inflação alta, mas a apresentação dela e a demanda global para vê-la se apresentar na Suécia aparentemente contribuíram um pouco para isso”, disse ele à BBC.

Segundo o economista, o impacto é considerado raro para um artista, mas algo semelhante pode ser visto em campeonatos de futebol.

Foi estimado que, até o término da turnê em setembro, seja arrecadado 2 bilhões de libras, mais de 12 bilhões de reais.

Os números mostram que a passagem por Cardiff, no País de Gales, atraiu 60 mil fãs, que vieram do Líbano, Estados Unidos e Austrália.

Já em Estocolmo foram cerca de 46 mil pessoas em duas noites, que também teve fãs diretamente dos Estados Unidos.

