Príncipe William faz aparição com membro inesperado da família real dias antes de seu aniversário

Uma semana antes de comemorar seu 41º aniversário, o príncipe William participou da exibição do documentário Rhino Man da The Royal Foundation (organizado pela United for Wildlife) em Londres, no início desta semana. Mas ele não estava sozinho. O príncipe de Gales estava acompanhado por um de seus parentes reais.

Na terça-feira, 13 de junho, o príncipe William viajou para o The Cinema (localizado na Battersea Power Station) para assistir ao filme - e o príncipe real apareceu para a exibição privada com mais uma surpresa: sua tia, Sophie, duquesa de Edimburgo.

Na ocasião, o príncipe de Gales usou um terno azul marinho e gravata para o evento, enquanto Sophie optou por usar um vestido florido roxo.

Nas fotos do carrossel abaixo, os dois parentes reais podem ser vistos assistindo ao filme, que mostra um pouco da vida de um guarda florestal em treinamento, junto com os outros participantes.

O documentário inclui a história do guarda florestal sul-africano Anton Mzimba, que infelizmente faleceu em julho de 2022. Felizmente, William teve a chance de conhecer e conversar pessoalmente com Mzimba antes de sua morte.

Um comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington disse que a duquesa de Edimburgo estava “encantada” em assistir à exibição e queria mostrar seu “apoio” ao United for Wildlife.

Este último passeio ocorre algumas semanas depois que o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, 41, compareceram ao casamento real do príncipe herdeiro Hussein da Jordânia e sua nova esposa, Rajwa Alseif.

O príncipe e a princesa de Gales postaram uma linda foto (compartilhada em sua página no Instagram) dos dois caminhando sozinhos no casamento no jardim de um palácio jordaniano.

