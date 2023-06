Preta Gil vai passar por cirurgia para remoção de tumor e revela ‘novo fantasma’ que deverá enfrentar

A cantora Preta Gil fez, na semana passada, sua última radioterapia e agora passará um tempo com a família, no Rio de Janeiro.

Já no mês de agosto, ela retorna a São Paulo, onde deve fazer uma cirurgia para a remoção do tumor, como detalhado pelo site O Fuxico.

“Só falta uma etapa agora em agosto, mas antes volto para o Rio pra ficar com minha mãe, minhas cachorrinhas e depois volto para São Paulo para fazer uma cirurgia para retirar o tumor com a esperança que a radioterapia tenha diminuído para que a cirurgia seja menor, menos agressiva”, contou a cantora.

Preta Gil ainda contou que vai usar uma bolsa de colostomia.

“Vou passar por um período que é uma outra fase, que é outra coisa que tem uns ‘fantasmas’, já que vou ter que usar uma bolsa de colostomia, pois vou fazer uma operação no reto, então tem que dar um ‘sossego’ ali, cicatrizar e por isso a bolsa e a gente tem muito esses ‘monstros’ sobre a bolsa. Os médicos me mostram como é, como faz e como vou me adaptar, dizendo que vou tirar depois de um tempo”, disse.

“Para tudo na vida tem uma solução, tem que ter esse otimismo, tem hora que a gente se entristece, que a gente fraqueja, mas é normal”, afirmou.

Com infomações do site O Fuxico

