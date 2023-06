Fabio Assunção, de 51 anos, que deixou os fãs animados após anunciar que estava se dedicando aos estudos, voltou a falar sobre a nova rotina de estudante, dessa vez para pedir uma ajudinha.

Na noite da última quarta-feira (14), o ator, que está no primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na PUC-SP, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que pede para os seguidores responderem uma pesquisa de satisfação com o tema: ‘o que vocês acham do meu trabalho como ator?’. “Não esculachem’, por favor”, pede o ator.

“Não esculachem, por favor”, diz Fabio Assunção aos seguidores após pedir ajuda para trabalho da faculdade Imagem: reprodução Instagram (@fabioassuncaoofocial)

No vídeo, Fabio Assunção está ao lado de dois colegas de classe e ao fundo está tocando ‘Racionais MC’s’.

“Rapaziada, seguinte. Falar pra vocês que o Fabio está triste porque 68% insuportável é complicado”, disse um dos amigos. O outro respondeu: “Galera, vamos ajudar aí. O cara está aqui precisando de um consolo, está triste. Vamos votar, mas vamos votar bem, pô”, tudo em tom de brincadeira.

Os primeiros momentos do ator na universidade não foram muito tranquilos. Após o anúncio que havia se ingressado no curso de Ciências Sociais na PUC-SP, em maio, o ator começou a fazer sucesso nos corredores da instituição.

A repercussão fez o ator parar em uma página do Instagram que ‘flagra’ os alunos mais bonitos e requisitados do campus.

“Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?”, diz uma das postagens. “O bicho das ciências sociais tá na TV!”, disse outra. Porém, enquanto alguns tietavam outros acharam a exposição desnecessária.

“O cara vai desistir do curso já já. Gente chata”, comentou um perfil no Instagram. “Qual o problema de vocês? Ficar correndo atrás de homem casado. Ó as ideia! Vão lavar uma louça e ocupem a cabeça, bando de desocupado!”, disse outro.

