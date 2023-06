Mulheres Apaixonadas: Hilda fica sem chão ao descobrir doença que pode te matar

Uma notícia chocante vai abalar a família de Helena (Christiane Torloni). Em cenas futuras, a protagonista de Mulheres Apaixonadas terá que ser muito forte ao descobrir que uma de suas irmãs terá que lutar contra um câncer no seio.

Nos próximos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Hilda (Maria Padilha) terá sua vida mudada ao descobrir, durante um exame de rotina, que precisa lutar contra a doença, que é vista como fatal.

Sem chão, ao ouvir a confirmação do nódulo, ela será amparada pelo médico, que pede uma biópsia com o intuito de descobrir se o tumor é benigno ou maligno: “O especialista introduz uma agulha. Isso é feito com anestesia local, é tranquilo, você não vai sentir nada. É um processo rápido e muito simples”, afirma ele.

Mulheres Apaixonadas: Após descobrir câncer, Hilda terá que fazer exames e cirurgia (Reprodução/Globo)

Mesmo sabendo que a personagem de Maria Padilha em Mulheres Apaixonadas está muito abalada, o médico continua dando indicações sobre como proceder: “O melhor é investigar logo. Faça todos os exames hoje mesmo, no mais tardar amanhã. O resultado fica pronto em poucos dias”.

A notícia cai como uma bomba no colo de Hilda, mas ela decide seguir os conselhos do médico e começar a fazer os exames para descobrir mais sobre o câncer nos seios. Depois, ela pede que Helena vá ao laboratório para pegar os resultados com ela.

Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam) são irmãs em Mulheres Apaixonadas (Renato Rocha Miranda/Globo)

Com todos os papéis em mãos, a personagem da reprise de Mulheres Apaixonadas, na TV Globo, volta ao médico e o diagnóstico será dado, deixando ela com mais medo. Segundo o roteiro, Hilda tem um tumor maligno.

Depois do susto, Hilda começa o tratamento para a remoção do câncer. Seu marido também sugere que ela realize uma cirurgia. Mas, mesmo com todo o apoio da família, ela sofre muito e acha que a doença é um castigo divino.

