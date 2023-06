Mais um que vai dar o golpe: Jojo Todynho reage aos comentários sobre o novo relacionamento e manda recado para ex

Mais uma live no Instagram de Jojo Todynho deu o que falar na última quarta-feira (14) e dessa vez a cantora usou as redes para falar sobre as polêmicas envolvendo seu novo namoro.

Jordana Gleise de Jesus Menezes assumiu um novo relacionamento com Renato Santiago e rebateu quem já comenta que ela sofrerá uma nova decepção amorosa.

“Vocês ficam falando ‘ai, mais um que vai dar o golpe’. Que golpe, gente? Que mundo vocês vivem? Sabe qual é a questão de vocês? Não é o dinheiro, a questão é de uma mulher gorda, preta, que chegou onde chegou, conquistou tudo que conquistou, que as pessoas só vão se envolver com ela porque ela tem algo a oferecer. Se existe coração, um ser humano família, trabalhadora... por que a mulher gorda não pode ter um homem maravilhoso? Gordura a gente resolve. Caráter não. O racismo e preconceito que as pessoas fazem comigo é um absurdo e velado. Eu quero e eu vou ser muito feliz. Parem de julgar as pessoas que vocês não conhecem, de achar que a vida se baseia em dinheiro. A vida se baseia em caráter”, disse para os seguidores.

Jojo também falou de forma acalorada sobre Kaila Oliveira, ex-namorada de Renato, que expôs nas redes sociais que Renato é um pai ausente logo após ele surgir namorando a famosa.

Kaila Oliveira, que tem uma filha de 2 anos com Renato Santiago, atual namorado de Jojo Todynho, contou detalhes do relacionamento dos dois e falou de abandono afetivo.https://t.co/137mRrTV1c — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 13, 2023

“Fica feio, resguardem o filho de vocês, não usem para aparecer na internet. Quem sofre com isso é a criança. (...) Ela acha que, por conta de outras pessoas, porque ele tá comigo, que [vai ser diferente]. Não vai. Ele é assalariado, amor. Tira a venda dos seus olhos e para”, defendeu.

A cantora não parou por aí e afirmou que não quer a criança em sua casa, pois sentirá vontade de fazer tudo por ela, mas a mãe e ex de Ricardo pode trazer problemas para a sua vida.

“Mas me desculpem, eu não quero dentro da minha casa. Que ele pegue, leve pra casa da avó, fique lá o final de semana inteiro, mas eu não quero. Sabe por quê? Eu vou querer fazer tudo, dar de tudo, e daqui a pouco, do jeito que a mãe é, daqui a pouco a criança cresce e ela tá olhando a minha casa para dar informações. Eu sei bem do seu caráter”, finalizou.

