Luiz Schiavon, fundador da banda RPM, morre aos 64 anos

O tecladista e fundador da banda RPM, Luiz Schiavon, morreu nesta quinta-feira, 15 de junho, na cidade de Osasco, em São Paulo. A informação da morte do músico foi confirmada por sua família.

Conforme informações do G1, Luiz Schiavon fazia tratamento contra uma doença autoimune e estava internado em Osasco para se recuperar de uma cirurgia. Ele faleceu devido a complicações no pós-cirúrgico. A informação foi divulgada por sua esposa. Confira a nota:

“É com pesar que a família comunica o falecimento de Luiz Schiavon. Ele vinha lutando bravamente contra uma doença autoimune há 4 anos, mas infelizmente teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu”.

“Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador e tecladista do RPM, mas acima de tudo isso, um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. Portanto, a família decidiu que a cerimônia de despedida será reservada para familiares e amigos próximos e pede, encarecidamente, que os fãs e a imprensa compreendam e respeitem essa decisão”.

“Esperamos que lembrem-se dele com a maestria e a energia da sua música, um legado que ele nos deixou de presente e que continuará vivo em nossos corações”.

“Despeçam-se ouvindo seus acordes, fazendo homenagens nas redes sociais, revistas e jornais, ou simplesmente lembrando dele com carinho, o mesmo carinho que ele sempre teve com todos aqueles que conviveram com ele”.

Carreira de sucesso

Na década de 1980, Luiz Schiavon se juntou a Paulo Ricardo, Fernando Deluqui e Paulo Antônio (morto em 2019), para fundar o RPM. O primeiro disco da banda, Revoluções por Minuto, foi lançado em 1985, e conquistou o público com sucessos como “Olhar 43″ e “Rádio Pirata”.

Ao longo de sua existência, o RPM teve quatro pausas até retornar definitivamente em 2011, se mantendo até os dias atuais. A formação mais recente da banda conta também com o guitarrista fundador, Fernando Deluqui, o baterista Kiko Zara e o vocalista Dioy Pallone.

O último lançamento do RPM foi a música “Sem Parar”, em março de 2023.

Leia também: ‘Aqui acaba tudo’: Foto inesperada de Jojo Todynho preocupa seguidores