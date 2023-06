Leo Chaves, irmão de Victor, fala sobre polêmica que causou o fim da dupla

Leo Chaves, ex-dupla de Victor, voltou a falar sobre as polêmicas que envolveram o fim da união com o irmão. Durante o ‘Encontro’, da rede Globo, o cantor também falou sobre o futuro da carreira e novos desafios.

“O mais complicado é entender pra onde ir, porque depois, você vem de uma grande marca com fãs no Brasil inteiro, músicas conhecidas, você entende que o histórico de pessoas que terminaram uma dupla e foram para carreira solo, não é tão bom”, explicou Leo sobre as dificuldades como artista.

O cantor sertanejo, que voltou a se apresentar recentemente, disse que a pausa de 5 anos não foi totalmente ausente de shows. “O que a gente fez foi parar, eu não fiz shows abertos em 4, 5 anos, comecei a fazer apenas eventos corporativos”.

"Só seus flashs disparam meu coração..." ❤️ Leo Chaves no #Encontro! ✨ pic.twitter.com/EXhbfZFbgy — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 15, 2023

Relembre o fim da dupla

Victor Chaves, que fazia parte da dupla, foi acusado de agredir sua esposa Poliana Bagatini que estava grávida. Vídeos de uma câmera de segurança mostra a mulher no chão.

Segundo o site Contigo, o cantor chegou a ser condenado a 18 dias em regime aberto, mas afirmou inocência. O site informa que atualmente o ex-casal mantém uma relação amigável e possui guarda compartilhada dos filhos Maria Vitória e João Luiz.

Com a polêmica ocorrida em 2017, a dupla com o irmão chegou ao fim em 2018. Naquele ano, os dois eram jurados do programa ‘The Voice’, da Rede Globo, mas acabaram deixando o reality.

