Ela usou um emoji nas redes e ele quer uma indenização de R$ 20 mil por isso: Samara Felippo e deputado federal Mario Frias brigam na Justiça

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) exige R$ 20 mil em danos morais na Justiça da atriz Samara Felippo.

De acordo com o Splash, Frias disse no processo que vem sendo desmoralizado por ser chamado de adjetivos como “merda, jumento, palhaço”, depois que a atriz usou esses emojis para tampar seu rosto em fotos com antigos colegas da “Malhação”.

A postagem foi feita em 2019, quando Samara protestou contra a gestão dele como secretário de cultura do governo Jair Bolsonaro (PL) e escondeu o rosto do ex-ator nas fotos do Instagram.

“Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio. Acho que ofendi os palhaços!”, escreveu também.

“Em uma primeira decisão, a qual Splash teve acesso, a juíza Claudia Guimarães dos Santos, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, rejeitou uma liminar de urgência para que Samara Felippo não o mencione mais, já que as postagens em questão foram feitas nos “stories” do Instagram e sumiram em 24 horas”, explicou o portal.

Mario revela que se sente perseguido e que a atriz busca apenas gerar maior engajamento, com mais curtidas e seguidores para a atriz em suas redes sociais.

“A agressão extrapolou completamente o debate político e ideológico, tratando-se de uma patente ofensa pessoal, gratuita, eivada de preconceito, por conta do cargo de deputado federal, e de suas opiniões políticas e sociais”, disse o político à Justiça.

Samara é madrinha do filho de Mario com Nivea Stelmann.

