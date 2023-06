Ego ferido! Tom Cruise está supostamente magoado com romance de Shakira e Lewis Hamilton

No mês de maio, Shakira e Tom Cruise estiveram juntos durante o Grande Prêmio de Miami, depois que a cantora e compositora foi nomeada a Mulher do Ano pela Billboard.

Após o encontro, as mídias britânicas começaram a falar sobre um suposto romance entre os dois. Acontece, que a paixão aconteceu apenas do lado do ator hollywoodiano.

Shakira y Tom Cruise en el gran premio de Miami. Ahora sí Shakira en modo celebridad. pic.twitter.com/D3m4apvg9w — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Shakira pediu para que Tom Cruise parasse de procurá-la

O site Page Six relatou que uma fonte próxima aos dois afirmou que Tom Cruise estava “extremamente interessado em Shakira”, além de dizer que existe muita química entre eles e que, dado ao rompimento tenso de Shakira com o seu ex-companheiro, Gerard Piqué, Tom poderia ser o único a ajudá-la a “amolecer”.

Dias depois desse encontro, o ator enviou flores para a cantora. No entanto, o jornal britânico The Mirror, afirmou na época que Shakira estava “focada em sua família” e “não tem tempo para namorar” após a sua separação traumatizante e polêmica do ex-jogador, Gerard Piqué.

Mas, não é o que parece! A realidade é que após um mês do GP de Miami, foi relatado que Shakira estava realmente interessada no piloto britânico Lewis Hamilton, por isso não aceitou as investidas de Tom Cruise.

Apesar de não haver nada confirmado da boca dos famosos, Silvia Taulés, jornalista da Vanitatis, garantiu que uma fonte muito próxima da família de Shakira teria revelado que já existe uma ligação que vai além uma simples amizade com Hamilton e que eles teriam até “se abraçado e até se beijado”.

mf really got Shakira doing the Debby Ryan hair tuck?????? oh he's badddddd pic.twitter.com/23qFDjZ7lR — Lara || writing exams 😭 (@fuzzybvn) May 11, 2023

Tom Cruise ficou magoado depois que Shakira optou por Lewis Hamilton

Quem não ficou nenhum um pouco feliz com a notícia, foi Tom Cruise. De acordo com o The Daily Mail, via The Mirror, o ídolo do cinema está magoado com a rejeição de Shakira. “Eles tinham uma química incrível e era brincadeira de criança que eles estariam namorando em pouco tempo”, observou o The Mirror.

O que mais teria afetado Cruise é ela ter escolhido um de seus amigos: “Foi um grande golpe no ego de Tom, machucou-o ainda mais porque ele considera Lewis um amigo”, disse uma fonte ao site Radar Online.

