Chocolate com Pimenta: Jezebel terá virada triunfal no último capítulo

Na reta final de Chocolate com Pimenta, Jezebel (Elizabeth Savalla) aceita o seu destino como uma simples operária e moradora do hotel de Ventura, mas tudo pode mudar por causa de um novo personagem, que aparece repentinamente na novela da TV Globo.

Como uma virada inesperada, a vilã terá deixado de tentar roubar a herança de Ludovico (Ary Fontoura), que foi deixada para Ana Francisca (Mariana Ximenes), e viverá sua vida pacata e triste, onde só pensa em suas antigas jóias e em tudo que perdeu ao longo da vida. Porém, um homem surge nos corredores do hotel de Margot (Rosamaria Murtinho), dando uma nova oportunidade para a megera.

Chocolate com Pimenta: Jezebel conhece milionário no último capítulo da novela (João Miguel Júnior/Globo)

Tudo acontece depois que Jezebel acorda revoltada por não conseguir gastar sem olhar a conta bancária, como fazia antes, então, ela vai até o local do café para comer e, de repente, acaba sendo abordada por um homem rico, interpretado por Odilon Wagner.

Na cena final de Chocolate com Pimenta, o empresário decide conversar com a vilã da história e diz que há muitos lugares para se visitar no mundo, mas ela não dá muita importância e ainda faz piada com a história: “E o senhor é caixeiro viajante?”, questiona a personagem de Elizabeth Savalla, que acaba ouvindo aquilo que mais queria: “Eu sou o dono”.

Chocolate com Pimenta: Jezebel vai parar na cadeia por falsificar documentos (Reprodução/Globo)

Em seguida, o homem rico diz que tem uma fábrica de tecidos e que vende para todo o país e também para o exterior, deixando a irmã de Ludovico interessada. Depois, ele diz que passou a vida toda trabalhando e que se arrepende de não ter conhecido um amor.

Interesseira, Jezebel enxerga nele a oportunidade de mudar de vida e diz que também sente falta de um ombro amigo e que largaria tudo o que tem por um amor verdadeiro: “Nada como um dia após o outro”, celebra a vilã, que pensará em como dar o golpe no homem.

