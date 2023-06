‘Aqui não é encontro’: Patrícia Poeta tropeça e haters criticam na web

Patrícia Poeta recebeu o ator Marcos Veras, que está no elenco da novela Vai na Fé, mas ao chamar o famoso para o palco do Encontro, nesta quinta-feira (15), a apresentadora acabou se embolando e falou algo errado.

“Vamos chamar os nossos convidados de hoje. Marcos Veras, seja bem-vindo. Aqui não é encontro”, afirmou a contratada da TV Globo, que se enrolou, mas depois continuou e disse “é reencontro”.

O mico ao vivo não gerou nenhum problema para Patrícia Poeta, que seguiu conversando com o famoso, que foi ao matinal falar um pouco sobre o seu personagem na novela das sete. Porém, nas redes sociais a engasgada da apresentadora virou assunto: ‘Mais alguém ouviu não é encontro?’, questionaram alguns haters do programa.

Outra frase dita pela famosa também foi criticada por quem acompanhava o Encontro ao vivo. No Twitter, um fã disse que estava cansado de ouvir Patrícia falando que era hora de “leveza”, palavra que ela usa quase diariamente para mostrar que o matinal vai focar mais no entretenimento e não nas notícias do dia: “‘Leveza’” é um bordão já, né? Patrícia Poeta repete todos dias”, escreveu o anônimo.

Caso polêmico no Encontro movimenta a web

No programa desta quinta-feira (15), Patrícia Poeta também recebeu as duas brasileiras que foram presas na Alemanha, após serem acusadas de transportar cocaína em malas de viagem. Ao vivo, elas contaram como foram os quase quarenta dias na prisão e como estão depois do ocorrido.

As vítimas também fizeram uma simulação do que teria acontecido no Aeroporto Internacional de São Paulo. Mas, alguns haters criticaram: “Precisa ter algum cargo ou posição específica para ser convidado a sentar no sofá?? As duas moças convidadas ficaram em pé na entrevista, mas o ator da emissora senta”, escreveu um perfil.

Uma outra acabou defendendo as brasileiras: “Meu Deus do céu. As moças que foram presas na Alemanha por causa das malas trocadas. Elas estão falando que estão traumatizadas”, escreveu ela, que pontuou ainda que Patrícia Poeta já tinha perguntado isso diversas vezes.

