‘Aqui acaba tudo’: Foto inesperada de Jojo Todynho preocupa seguidores

Nesta semana, Jojo Todynho acordou os fãs com a notícia de que seu tio tinha falecido depois de lutar contra um câncer e, durante a noite desta quarta-feira (14), a famosa postou mais uma foto e uma reflexão sobre o momento que está passando fora dos holofotes.

“Aqui acaba tudo! A única certeza que temos é que um dia iremos morrer e não levaremos nada”, legendou a famosa, que publicou, nos Stories do Instagram, uma foto do cemitério e também de uma coroa de flores.

Jojo Todynho vive luto e se despede de tio (Reprodução/@jojotodynho)

Comovendo os seguidores, a famosa não falou mais nada sobre a partida do tio Luiz Carlos, que lutava contra um câncer e foi uma das razões para a campeã do reality show A Fazenda 12 ficar um pouco longe das redes sociais.

Como foi anunciada a morte do tio da famosa

Na terça-feira (13), Jojo Todynho acordou os fãs com uma mensagem rápida no Instagram: “Meu tio se foi. O câncer destrói famílias. Te amarei para sempre, tio Luiz Carlos”. Sem imagens, apenas com um fundo preto, simbolizando o luto da cantora, a publicação foi acompanhada de uma música chamada “A Lei da Vida”, cantada por Sabrina Lopes.

Vale destacar que dias antes, Jojo Todynho já tinha avisado aos seus seguidores que ficaria ausente das redes sociais para cuidar do parente: “Se eu ficar um pouquinho sumidinha, não fiquem chateados comigo, não”, disse ela.

Jojo Todynho se despede de Luiz Carlos, seu tio que lutava contra um câncer (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, a famosa revelou o real motivo: “Junho é um mês muito dolorido pra mim. Completa 16 anos que meu pai morreu e também estou com um tio que luta contra o câncer. As coisas estão bem difíceis, mas Deus está no controle”, comentou a carioca.

Ao longo do desabafo, Jojo afirmou que não sabe lidar muito bem com as perdas. No começo do mês, ela relatou que fica desestabilizada e tensa quando precisa lidar com a morte de alguém próximo, como tio e pai. No entanto, como trabalha na mídia, a cantora também não sumiu totalmente.

