Após separação, Mc Guimê vai curtir verão na Europa com Lexa

Após um começo de ano bastante turbulento após a eliminação do BBB, que culminou em um indiciamento por importunação sexual e uma separação da esposa Lexa, a vida começa a voltar ao normal para o MC Guimê, que já retomou seu casamento e inclusive foi curtir o verão com a mulher na Croácia.

“Bom dia, to aqui turistando na Croácia, em Split (cidade litorânea), até rolezinho no shopping para almoçar teve que rolar, né!”, disse Guimê nos stories.

Em seu Insta, Lexa postou fotos e vídeos do casal passeando pelas ruas de Split, nadando na praia e dando role de lancha.

Lexa havia viajado antes para se encontrar com as amigas Anitta, Juliette e Jade Picon, que também estavam curtindo o verão europeu na Croácia.

Os fãs no primeiro momento reagiram à viagem desacompanhada da cantora, que tinha acabado de reatar com o funkeiro, mas o próprio Guimê desanuviou o clima ao comentar a postagem da esposa de biquíni: “Ehhh gostosaaa!!!”, disse.

Na semana passada, Lexa e Guimê anunciaram que estavam reatando o casamento, após passarem alguns meses separados. “Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica”, começou Lexa, dizendo que durante o afastamento do rapper viu “dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender”, postou Lexa em seu perfil no dia 9.

No dia dos namorados, os pombinhos já estavam novamente trocando juras de amor. “Feliz Dia dos Namorados MC Guimê com cara de MC Guimê. Oitavo ano comemorando essa data com você. Que Deus nos abençoe sempre, te amo. Obs: Tô usando esse vídeo novamente porque a gente reaproveita”, escreveu. “Te amo muito, você é maravilhosa Lexa”, respondeu o músico.