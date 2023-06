Após 22 anos, Alexandre Pires anuncia turnê de despedida do grupo ‘Só Pra Contrariar’ em 2024 Imagem: reprodução Globo/Divulgação

Alexandre Pires anunciou que fará uma turnê de despedida do grupo ‘Só Pra Contrariar’ em 2024. O anúncio foi feito durante o programa ‘Som Brasil’, na última quarta-feira (14), que homenageou o cantor.

A despedida oficial chamada de ‘SPC Acústico 2 - O Último Encontro’ acontece 22 anos após a última turnê que o cantor esteve à frente do grupo. Após o álbum ‘Só Para Contrariar - Acústico’, de 2002, Alexandre seguiu carreira solo.

“Estava com muita saudade desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, disse o cantor mineiro.

Mesmo após sair da banda, Alexandre Pires voltou aos vocais do SPC em 2013 em turnê de 25 anos do grupo, saindo novamente em 2015. Desta vez, a turnê que acontece em 2024 marca a saída oficial de Alexandre Pires.

Segundo o G1, o primeiro show da nova turnê acontece em São Paulo, no estádio Allianz Parque, e segue Florianópolis, Curitiba, Rio, Belo Horizonte e depois em Portugal.

Confira as datas:

06/04/2024 - Allianz Parque - São Paulo/SP;

12/04/2024 - Hard Rock Live Florianópolis - Florianópolis/SC;

13/04/2024 - Pedreira Paulo Leminski - Curitiba/PR;

20/04/2024 - Jeunesse Arena - Rio de Janeiro/RJ;

27/04/2024 - Expominas BH - Belo Horizonte/MG;

03/05/2024 - Altice Arena - Lisboa, Portugal;

04/05/2024 - Super Bock Arena - Porto, Portugal;

17 e 18/05/2024 - Auditório Araújo Vianna - Porto Alegre/RS.

A venda de ingressos para os shows começa nesta quinta-feira, às 20h, no site oficial do grupo.

