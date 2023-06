“Amor forte e tranquilo”: Bela Gil surpreende web com foto e declaração para o ex-marido, JP Demasi

A relação de da chef e apresentadora Bela Gil e seu ex-marido, João Paulo Demasi, é de se admirar. Após serem casados por cerca de 20 anos, os dois se separaram no início deste ano, mas o “amor não convencional”, como a própria apresentadora cita, continua.

Nesta quarta-feira, 14 de junho, a filha do Gilberto Gil publicou uma foto bastante amorosa em que ela e JP Demasi, envolvem o filho mais novo, Nino, em torno de um coração, com uma legenda falando sobre a relação que eles têm até hoje.

“A vida me deu tantos presentes, e talvez o maior deles foi ter encontrado um amor forte e tranquilo mto cedo, no qual podemos, e QUEREMOS (se não quiséssemos tdo bem tb) amar e ser amados, juntos ou separados ❤️ aqui tem mto amor, não convencional, mas tem amor”, escreveu Bela na legenda da publicação.

Nos comentários, além de sua mãe, Flora Gil, declarando o amor por eles, amigas como Manuela d’Ávila, além de fãs, também encheram de corações e admiração pelo amor do antigo casal nos comentários.

As declarações para o ex-marido, JP Demasi, não são novidade no perfil e nas entrevistas de Bela. No último domingo, ao postar um carrossel de fotos do momento do parto natural do seu caçula, dentro e uma banheira com água, a filha de Gilberto Gil ainda também agradeceu ao seu ex-marido:

“Tudo no seu tempo… Ninoco entre uma contração e outra esperando calmamente sua hora de encher os pulmões de ar, de prana e mais vida. Amo esse registro ❤️ obrigada @jpdemasi”, escreveu a chef.

No início deste mês, Bela Gil voltou a falar sobre o seu casamento não monogâmico, que ela trata como “amor não convencional”, dizendo que “meu relacionamento com JP era saudável. A gente tinha muita segurança”, após contar que enquanto ainda estava com JP Demasi, ela viveu 3 relacionamentos duradouros e que isso não tem nada a ver com o término da relação deles.

