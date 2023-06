Abuso sexual e prisão: Entenda como a vida de Theo piora ainda mais em Vai na Fé

Depois de muito aprontar em Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) começa a sofrer as consequências de seus atos, mas tudo começa a desmoronar quando ele é chamado para ir até a delegacia e faz um escândalo daqueles, complicando ainda mais a sua vida.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, o vilão verá que nem sempre ele consegue se dar bem, já que está cheio de denúncias. Mas, como um vilão de primeira, o empresário vai até a delegacia e insiste em manter sua postura de “bom rapaz” para impressionar o delegado.

Maldades de Theo (Emílio Dantas) deixam de ser mistério em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Na cena de Vai na Fé, Théo chega ao local com toda a pose de superior para responder um inquérito que começa a ser feito, já que Janaína (Tulanih) aceitou denunciar o crápula por abuso sexual. Mas, antes disso, a situação fica ainda mais feia, já que Theo perde a paciência e fica à beira de um surto ao receber a notificação judicial.

Nada de esclarecimento, o vilão causa muito na delegacia

Antes de ir até a delegacia, o Theo acaba pensando que tudo será fácil e que nada vai te atingir, mas decide ir ao bar de Orfeu (Jonathan Haagensen) para beber um pouco, porém, tudo sai do controle e o vigarista fica completamente embriagado.

Ao chegar na delegacia de polícia, o personagem de Emílio Dantas em Vai na Fé não conseguirá fugir de quem é de verdade e, bêbado, ele causa um escândalo na frente de todos, deixando o delegado extremamente irritado. É claro, que o depoimento não vai acontecer e ele será chamado novamente.

Vai na Fé: Apaixonada, Lumiar sede aos encantos de Theo (Reprodução/Globo)

Quem fica assustada é Lumiar (Carolina Dieckmann), que não acredita na denúncia, mas aproveita para dar um alerta de que se ele não mostrar o seu lado sério diante de todos, entrará em uma grande enrascada. Vale destacar que a verdade também vai aparecer para a advogada do empresário, que neste momento também é sua namorada.

A denúncia de abuso sexual contra Theo

Em Vai na Fé, Janaína foi convencida por Ben (Samuel de Assis) em denunciar o vilão da novela, dando um certo alívio para Jenifer (Bella Campos) e Sol (Sheron Menezzes), que ficam animadas com a chance de ver Theo na prisão.

No depoimento, Janaína fica nervosa, mas consegue afirmar ao delegado que sofreu abuso por parte do personagem de Emílio Dantas. Já Lumiar tenta acalmar Theo e avisa que mesmo com a denúncia, o crime que ela sofreu prescreveu. Quem tenta ajudar a vítima é Jenifer, que chega à delegacia e confronta a advogada.

Vai na Fé: Theo Ben foram amigos no passado, mas a relação azedou (Reprodução/Globo)

