VÍDEO: Ex-BBB Dhomini agride dono de bar e advogado em Goiânia; entenda a confusão

O nome do ex-BBB Dhomini voltou a ganhar destaque nos noticiários, mas dessa vez por um motivo bem longe do entretenimento. Ele aparece em um vídeo que circula nas redes sociais agredindo o dono de um bar e um advogado, em Goiânia, Goiás (veja abaixo). O defensor diz que o ex-BBB “furtou” aparelhos e móveis do estabelecimento e ainda ameaçou clientes.

Vídeo: Ex-BBB Dhomini dá sequência de socos em dono de bar em Goiânia; pic.twitter.com/GazItcuQqN — Arrepiei ⭐️ (@ArrepieiNews) June 14, 2023

O caso aconteceu na terça-feira (13). Em entrevista ao site UOL, o advogado Artur Camapum contou que Dhomini só parou de agredir o dono do bar quando o homem desmaiou. Além disso, quando percebeu que estava sendo filmado, também agrediu o defensor. A Polícia Militar foi acionada, mas quando os agentes chegaram o ex-BBB já tinha ido embora.

Camapum afirma que Dhomini chegou ao local acompanhado por um ex-sócio do estabelecimento e ambos começaram a fazer retirada de móveis, itens de cozinha e eletrônicos, sem uma ordem judicial. Quando o dono se aproximou, acabou agredido.

“Ele invadiu o local, porque ele não é dono, e estava desmontando o bar, levando equipamentos. Ele colocou todos os equipamentos do bar no caminhão sem autorização judicial, sem nada. Simplesmente, ele invadiu uma empresa e retirou os equipamentos. Ninguém nunca ameaçou ele”, disse o advogado.

O defensor compareceu com o cliente na delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal e furto. As duas vítimas fizeram exame de corpo de delito e agora aguardam o andamento das investigações.

O que diz o ex-BBB?

Ao UOL, Dhomini contou que integrava a sociedade do bar e que ele e outro ex-sócio descobriram que estavam sendo lesados pelo dono.

“Foi apenas uma discussão entre sócios de um bar que já estava falido. O sócio investidor se retirou da sociedade porque descobriu que o sócio que estava lá no bar na hora da discussão estava nos roubando. Quando descobrimos há meses atrás, tentamos [eu e o sócio investidor] fazer acordo amigável e vender nossa parte, mas na hora de assinar ele sempre se negava, porque queria que saíssemos sem nada. Tudo que foi colocado lá [estrutura e equipamentos] foi o sócio investidor, que, inclusive, está com depressão por causa do prejuízo que levou no bar”, afirmou o ex-BBB.

Dhomini destacou, ainda, que agrediu o dono do estabelecimento e o advogado em legítima defesa, já que estava sendo ameaçado por eles.

“Fomos até lá buscar os equipamentos pra vender e cobrir o prejuízo da nossa parte lesada. Ele não aceitou, reagiu e só nos defendemos, porque fomos impedidos de levar as coisas e fomos ameaçados de morte. Ele editou os vídeos das câmeras e retirou essa parte e só deixou a parte que lhe interessava”, afirmou.

Novamente questionado, o advogado Artur Camapum negou que o ex-BBB tivesse parte no negócio e destacou que ele era apenas “um prestador de serviço”, sem vínculo contratual.

“A questão de roubo eles vão ter que provar judicialmente. O Dhomini era um prestador de serviço do bar. Ele fazia publicidade, marketing e nunca foi sócio do bar. O dono do bar e o sócio investidor foram carregando o bar em conjunto, mas o bar sempre deu prejuízo”, justificou o defensor.

Campeão do BBB em 2003, Dhomini chegou a namorar a apresentadora Sabrina Sato (Reprodução/TV Globo)

Quem é Dhomini?

André Augusto Ferreira Fontes, também conhecido como Dhomini, ficou famoso quando foi o campeão da 3ª edição do Big Brother Brasil, em 2003, e faturou R$ 500 mil.

Quando ainda estava no reality show, ele se envolveu com a apresentadora Sabrina Sato e eles chegaram a manter um relacionamento, mas que acabou pouco tempo depois.

Em 2013, ele voltou a participar do programa, mas acabou eliminado após acumular polêmicas.

