‘Um sabor’: João Guilherme recebe elogios por causa de detalhe na aparência

João Guilherme virou um dos principais assuntos das redes sociais durante a manhã desta quarta-feira (14) por causa de um vídeo onde ele aparece sem camisa, com a voz um pouco rouca e um detalhe no rosto.

Nos Stories do Instagram, o ator fala sobre como gosta de cuidar do cabelo e revela algo inusitado: “Vim mostrar como o meu cabelo fica volumoso quando ele cresce. Eu corto quase toda a semana, brother”, disse ele.

nossa joao guilherme você tá um sabor que eu não posso explicar por um tweet se não terei minha conta banida pra sempre ! pic.twitter.com/sBjb5WVomU — gui (@laurenjagui) June 14, 2023

Já no Twitter, alguns fãs acabaram repercutindo o vídeo, onde ele também canta, e falaram da beleza do famoso: “Nossa…João Guilherme você está um sabor que eu não posso explicar por um tweet, se não terei minha conta banida pra sempre”, escreve um perfil.

Uma outra pessoa optou em deixar o cabelo de lado e destacou outro fator que deixou o influenciador digital mais charmoso: “Eu não sei para vocês, mas, pra mim, o João Guilherme de barba tá sendo minha religião”. Um terceiro perfil do Twitter disse também que João Guilherme é o “mais desejado da década”.

João Guilherme...mudou muito, por fora.... — Luciana Rodrigues (@luctba95) June 14, 2023

Nem todos falam a mesma coisa sobre o ator João Guilherme

Porém, nem todo mundo acha que João Guilherme é o homem mais desejado do momento. Enquanto o vídeo circulava nas redes sociais, havia quem questionasse o momento “gato” do influenciador digital.

No Twitter, um anônimo aproveitou a manhã desta quarta-feira (14) para tentar entender o motivo do famoso viralizar: “João Guilherme ficou bonito do nada?”, questionou o perfil.

Uma outra pessoa disse que ficou um tempo observando e “do nada pararam com o hate e começaram a achar o João Guilherme bonito.

Agora pq o João Guilherme tem barba ele ficou bonito ? Tomem vergonha na cara! Menino mais sem noção ele — Kath |📖: Era Uma Vez Um Coração Partido (@lorenadpsK) June 14, 2023

