Sincera, Paolla Oliveira abre o jogo e comenta se teria um relacionamento aberto com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira foi a convidada do podcast ‘Quem Pode Pod’, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante a entrevista, a atriz, que tem 41 anos, falou sobre relacionamentos, pressão sobre padrão de beleza e idade e a cobrança por formar uma família.

Casada com Diogo Nogueira, a atriz foi perguntada pelas apresentadoras se incluiria outra pessoa no relacionamento, e afirmou que não viveria esse tipo de relação.

“Casamento é isso, casamento é a convivência, é o quanto você se doa pro outro. Cada um tem um formato desse doar, desse ceder... Sou à moda antiga, sou monogâmica”, disse.

Um outro tema muito presente na vida da atriz é a pressão por filhos, que diz que a escolha tem que ser com liberdade.

“Quando eu tinha 35 anos as pessoas me perguntavam assim: ‘Você não vai ter filho?’. E era uma pressão. Agora, aos 40, eles estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha. A coisa tem que ser na liberdade. Na liberdade de gerar, adotar, não ter...”.

Além da cobrança por filhos em virtude da idade, outro tipo de pressão que Paolla sofre é sobre seu corpo, e afirma que perfeição não existe.

“Perfeição não existe, o corpo perfeito não existe, os padrões mudam o tempo inteiro e é assim que a gente é. Nem sempre eu tive essa segurança, essa autoconfiança que eu tenho agora. Inclusive para rebater e falar ‘estou me sentindo linda, sim’”.

