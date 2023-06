‘Silvio Santos careca’: Stênio Garcia vira meme depois da harmonização facial

A harmonização facial do ator Stênio Garcia virou motivo de meme nas redes sociais e começou a envolver Silvio Santos e também a Monja Coen. Pelo Twitter, o veterano das novelas foi chamado de “Silvio Santos careca”.

Outros anônimos seguiram fazendo as comparações com o dono do SBT e, além de dizer que ficou parecido com o comunicador, há quem disse que só faltou “colocar cabelo” para virar irmão gêmeo.

"Mas é claro que a fusão do Silvio Santos, Monja Coen, Eduardo Costa, Celso Portiolli e Dudu Camargo não exis..." pic.twitter.com/zqBtl2Jk7z — Emerson Pereira (@emerson_asp) June 14, 2023

Em outro comentário, um usuário da mesma rede social disse que o famoso era a “fusão do Silvio Santos, da Monja Coen, do Eduardo Costa, do Celso Portiolli e Dudu Camargo”, que foi demitido do SBT.

Há também quem tenha afirmado, no Twitter, que as piadas com harmonização facial feita pelo ator foi um exagero: “Hoje eu olho para essas comparações de como a pessoa era antes e como ficou depois, como fizeram com o Stênio Garcia e falaram do Silvio Santos sem dentadura esses dias, e vejo etarismo na prática”.

Ficou parecendo o Silvio Santos 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/evhJbvnoz3 — Paulo Quicoli 🇧🇷🇮🇪 (@pauloquicoli) June 14, 2023

Stênio Garcia faz harmonização facial aos 91 anos

O ator, que fez sucesso em muitos projetos da TV Globo, tornou-se uma das pessoas mais velhas a fazer harmonização facial. Aos 91 anos, o famoso surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado nas redes sociais.

Em uma publicação, postada nesta terça-feira (13), o ator, que esteve na série Carga Pesada, da TV Globo, apareceu mais jovem após se submeter a alguns procedimentos estéticos, como ultrassom, preenchimento de malar, boca, mandíbula e até sobrancelha, com uso de Botox.

Stênio também encarou um procedimento para a papada e lasers que alteram a textura da pele, estimulando o colágeno: “Estou me sentindo renovado, pelo menos 15 anos a menos”, assumiu o famoso.

