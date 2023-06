‘Rolou um clima durante uma entrevista’, revela Felipe Dylon sobre romance com Sabrina Sato

Felipe Dylon revela detalhes do romance com Sabrina Sato (Reprodução / YouTube)

O cantor Felipe Dylon, que alcançou o topo das paradas de sucesso nos anos 2000, revelou em entrevista ao podcast “Papagaio falante”, comandado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo, que teve um romance de verão com a apresentadora Sabrina Sato. O relacionamento aconteceu no ano de 2005, quando o canto tinha apenas 18 anos, e a apresentadora 25.

Conforme publicado pelo Extra, Felipe (35) revelou detalhes de seu romance com Sabrina, que é sete anos mais velha que ele.

“Foi tranquilo. A gente se curtia, se gostava e tinha um respeito mútuo. Ficamos juntos quando eu estava apresentando um programa de verão na MTV, em São Paulo. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro e acabou ficando difícil por causa da distância”, revela o cantor que afirmou ainda que a apresentadora é uma pessoa “completamente apaixonante”.

Química nos bastidores

Em seu relato, Felipe conta como conheceu Sabrina e como surgiram as primeiras faíscas de interesse entre os dois.

Segundo ele, o romance, que aconteceu enquanto ele apresentava um programa sazonal na MTV Brasil, teve início nos bastidores da televisão. “Eu tinha só 18 anos e rolou um clima durante uma entrevista do ‘Pânico’. Foi bem bacana a química que rolou e toda a história. Saiu de uma coisa que via na televisão a vida inteira para a realidade. Eu jamais imaginava que ia ter um romance com a Sabrina Sato”.

Em determinado momento, Mallandro ainda relembra que, assim como o cantor, a apresentadora agora está solteira e pede a Felipe para mandar um recado: “Pô Sabrina, a gente tá aqui falando sobre você, e você e demais! Você é nota 10″!

Além de Sabrina, Sérgio Mallandro fez questão de relembrar outras ex-namoradas do cantor, que confessou ter tido diversos casos nos bastidores dos shows.

Leia também: Marina Ruy Barbosa aponta quais os sinais para fugir a tempo de um relacionamento abusivo