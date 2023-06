‘Qual o problema?’: Fãs usam a web para defender viagem de Lexa sem MC Guimê

Lexa viaja com Anitta, Juliette e Jade Picon (Reprodução/@lexa)

Depois de revelar que segue casada com MC Guimê, a cantora Lexa resolveu viajar com suas amigas e aproveitou para mostrar uma parte da viagem em suas redes sociais. No entanto, as fotos criaram algumas polêmicas para o casal.

Tudo começou quando a famosa mostrou aos seguidores umas fotos com um biquíni rosa na Europa, chamando a atenção e causando um certo probleminha entre alguns fãs, que questionaram onde estava o MC. O look de verão contou ainda com um óculos de sol.

Anitta, Juliette & Lexa. 🍑 pic.twitter.com/85P1swo5Hz — Anitta Registro - Fan Account (@anittaregistro) June 14, 2023

Para quem acompanhou, Guimê não pegou o avião com Lexa, mas decidiu comentar sobre a publicação no momento de folga: “Ehhh gostosaaa!!!”, escreveu o músico, que segue morando com a cantora, depois de meses envolvido em uma polêmica daquelas.

Além de MC Guimê, outras famosas também elogiaram a funkeira, como Jojo Todynho, que postou inúmeros emojis, e a atriz e ex-BBB Bruna Griphao, que chamou a cantora de “gostosa”.

LEIA TAMBÉM: Decepção e morte: Lumiar sofre as consequências de viver com Theo em Vai na Fé

Além dos famosos, algumas fãs de Lexa usaram o Twitter para defender a liberdade dela: “Ela vai deixar de falar com a amiga de anos, só porque voltou com o macho? Vai falar para ir encontrar ela por causa de homem? Aí, descansem porque vocês são hipócritas demais!”, escreveu uma anônima.

Seguindo a mesma linha uma outra pessoa disse que estava chocada com a ideia de que Lexa deixaria de viver sua vida por causa do casamento: “Amigo, você jura mesmo que ela iria falar pra Lexa não trazer o Guimê na viagem?”, questionou a seguidora, que falava de Anitta, com a cantora está viajando.

Além da carioca, Lexa está aproveitando os dias de folga ao lado das ex-participantes do Big Brother Brasil Juliette Freire e Jade Picon, que também aproveitaram a primavera europeia em um iate.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Destino cruel de Terêncio vira realidade na reta final