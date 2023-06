Preta Gil exige respeito após falar sobre perda de peso repentina durante seu tratamento contra o câncer

Em uma nova postagem no Twitter, a cantora Preta Gil exigiu respeito após falar sobre perda de peso durante seu tratamento contra o câncer.

A famosa rejeitou elogios após perder peso: “Não foi porque eu quis”.

“Existem perguntas e comentários que não devem ser feitos, principalmente quando se envolve o corpo de alguém. Nossos corpos merecem respeito!!!”, afirmou no Twitter, nesta terça (13).

Existem perguntas e comentários que não devem ser feitos, principalmente quando se envolve o corpo de alguém. Nossos corpos merecem respeito!!! — Preta Gil (@PretaGil) June 13, 2023

Pouco antes, ela havia compartilhado um vídeo com um longo desabafo sobre o tema, que acabou repercutindo nas des sociais.

“Uma das perguntas que mais tem na caixinha de perguntas é quantos kg eu emagreci ou ‘Nossa, você está linda’, ‘Você emagreceu’. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Enquanto eu fazia a quimioterapia, eu estava muito enjoada e isso não permitia eu me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas não é saudável”.

“Eu perdi muita massa muscular e isso é o que eu estou correndo atrás agora. Não é elogio [falar que emagreceu]. Não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que estão me elogiando porque isso não é um elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque estou doente. É delicado. Já não é legal falar isso com a pessoa não doente e com a pessoa doente é mais desagradável. Senso, por favor.”

