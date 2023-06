‘Peguei e grudei ela’, revela Vitória Strada sobre sua 1ª vez com a noiva, Marcella Rica

A participação de Vitória Strada no ‘Que História é Essa Porchat?’, está dando o que falar! No programa, que foi ao ar na última terça-feira, 13 de junho, a atriz revelou detalhes de como foi o início de seu relacionamento com a companheira, Marcella Rica, e de como foi a primeira vez das duas.

Conforme publicado pelo Hugo Gloss, Vitória e Marcella estão em um relacionamento desde 2019 e tudo começou com uma grande amizade entre elas.

A princípio, Vitória revelou não ter certeza se realmente estava se apaixonando por Marcella e chegou até mesmo a pedir conselho de amigas sobre a situação. “Eu nunca tinha ficado com mulher né, então eu me apaixonei por ela antes mesmo de ficar com ela. Eu fiquei tentando entender e até perguntei para uma amiga que disse que eu estava me apaixonando por ela. Ela já queria ficar comigo e eu pedia pra ela ter calma”.

“Um dia fomos em uma festa com ela, peguei minha bebida e fiquei olhando ela tocar como DJ e pensando: ‘tô gostando dela ou não tô’? Depois entramos no carro, eu e ela na frente e duas amigas atrás, e minhas amigas falando que eu tinha que me permitir, dar uma chance. A Marcella disse que já estava conformada que não ia rolar, aí eu peguei e grudei ela, e na hora que tava beijando pensei ‘tá aí, gostei’”.

A primeira vez

Segundo Vitória, no mesmo dia em que ficaram pela primeira vez, elas acabaram tendo a primeira noite juntas. Sem ter qualquer experiência anterior em um relacionamento com outras mulheres, a atriz conta que ficou até preocupada em se mostrar experiente, mas não tinha ideia do que fazer.

“A Marcella sempre ficou com mulheres que nunca tinham ficado com mulher, mas ela estava acostumada com ‘mulher estrela do mar’, ela não esperava que viria uma mulher polvo! Fui pra cima dela e aí começou uma espécie de jiu-jítsu. Ela queria ter o controle, e eu pensando ‘eu vou começar essa parada aqui’”.

Para ela, a intenção era não demonstrar inexperiência, mas sim força de vontade. No entanto, em determinado momento, ela revela que se espantou ao perceber a coordenação necessária para viver essa experiência ao lado da amada: “Chegou uma hora que eu mandava mensagem para o meu cérebro e até os primeiros cinco minutos eu estava arrasando fazendo círculos perfeitos, depois eu mandava a mensagem para fazer círculos e fazia um asterisco”.

Quando questionada sobre a efetividade da técnica, Vitória prontamente respondeu: “Deu certo! Olha o círculo que eu ganhei!”, afirmou mostrando a aliança de compromisso.

Assista o trecho:

Vitória Strada contando como foi a sua primeira vez com a Marcella Rica. #PorchatNoGNT 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/a2zdrjRMp4 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 14, 2023

