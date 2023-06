Narrador demitido da Globo entra na Justiça e pede indenização milionária

O narrador Jota Júnior trabalhou durante 24 anos na Rede Globo e foi desligado nos cortes realizados pela emissora em março, que passa por uma reestruturação e está demitindo os funcionários mais antigos e com maiores salários.

Contratado como PJ (Pessoa Jurídica, o locutor entrou na Justiça para que a empresa reconheça o vínculo empregatício e pague todos os direitos trabalhistas no tempo que atuou sem carteira assinada, segundo notícia do Notícias na TV.

Na ação, o locutor diz que trabalhou por cerca de 20 anos sem registro e que em 2018, quando a empresa começou o movimento de passar seus funcionários para a CLT para evitar problemas jurídicos, teve que aceitar uma redução salarial de R$ 20 mil para não ficar desempregado.

A indenização pedida na ação de Jota Júnior é milionária, e somando todos os pedidos atinge R$ 15,8 milhões. A primeira audiência no Tribunal Regional do Trabalho ainda não tem data

Histórico

Jota Júnior chegou à Globo por indicação de Galvão Bueno, em 2019, quando assinou com a SporTV. Antes disso trabalhou na Band, no Show do Esporte, onde narrou jogos das Copas de 1986, no México, 1990, na Itália, 1994, nos Estados Unidos e 1998, na França.

Na SporTV narrou jogos das Copas de 2010, da África do Sul, e 2014, no Brasil, além do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, na Itália, em 2014, quando o Brasil perdeu na semifinal para a seleção dos EUA, que venceu o torneio. O Brasil ficou com o terceiro lugar.

Nos últimos anos, porém, ele fazia apenas partidas da segunda divisão do Brasileirão.