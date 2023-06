Marina Ruy Barbosa aponta quais os sinais para fugir a tempo de um relacionamento abusivo

Marina Ruy Barbosa vai muito além da sua atuação e do ícone fashionista pelo que é conhecida e, como prova disso, lançou na última segunda-feira, 12 de junho, a campanha ‘Abuso Não é Amor’, como embaixadora da marca internacional Yves Saint Laurent Beauté, que se uniu com o Instituto AzMina para lançar a campanha.

A escolha pelo lançamento no dia dos Namorados foi para mostrar que os relacionamentos não são feitos apenas de momentos românticos, também é uma data em que a violência aumenta em 20%, segundo a atriz: “Em pleno Dia dos Namorados, uma data em que a violência contra mulher aumenta em 20%, foi de extrema importância estar com mulheres tão incríveis para falar sobre esse assunto tão urgente”, escreveu Marina.

Marina revelou que cerca de 67% do seu alcance no Instagram é de mulheres e que por isso decidiu ser a porta-voz dessa campanha: “A nossa intenção é enfatizar esses sinais de atenção que nós mulheres temos que ter durante os relacionamentos”, declarou a atriz.

Na noite de ontem, Marina publicou um vídeo em sua conta no Instagram interpretando o depoimento da jovem Joana Ferreira, de 33 anos, que passou por um relacionamento abusivo. A atriz começa o vídeo dizendo que no início Joana e seu parceiro eram o “casal perfeito”, mas que depois de alguns meses tudo começou a mudar. Assista e confira os 9 sinais de um relacionamento abusivo:

A campanha Abuso Não é Amor

A Yves Saint Laurent Beauté criou o programa Abuso Não é Amor, em parceria com o Instituto Az mina visando prevenir e combater a violência contra a mulher por parceiro íntimo, para que as mulheres possam conhecer os sinais de abuso logo no início do relacionamento, com um treinamento online.

Acesse e não se cale se estiver passando por um relacionamento abusivo. Há diversas campanhas para ajudar a mulher vulnerável passando por uma situação como essas.

Leia também: