Kate Middleton se reaproxima da suposta amante de William, Rose Hanbury, diz fonte real

Kate Middleton, princesa de Gales, e Rose Hanbury passaram de melhores amigas a amigas distantes após os constantes rumores sobre a infidelidade da nobre com o príncipe William, que começaram em 2019, quando ambos foram vistos juntos em uma boate.

Rose Hanbury, que também detém o título de Marquesa de Cholmondeley, é casada com David Rocksavage e vizinha do casal de Gales, morando a 15 minutos de William e Kate, em Sandringham, Norfolk, Inglaterra.

Hanbury ganhou as manchetes por seu suposto caso com William, resultando em uma situação embaraçosa. “Havia tensão entre elas por causa de todas as fofocas desagradáveis”, observou uma fonte próxima a realeza, segundo a OK Magazine.

O tenso encontro entre Kate Middleton e Rose Hanbury

Como já relatamos aqui, a princesa de Gales e a marquesa se encontraram durante a coroação do rei Charles III, e até onde tinha sido divulgado, elas não tiverem contato. Porém, em novo relato publicado pela Ok Magazine, o filho de Hanbury, Oliver, serviu como pajem, ao lado do filho de Kate, o príncipe George, o que acabou fazendo com que as antigas amigas voltassem a conversar.

“Mesmo com a tensão do encontro, elas tiveram a chance de falar pela primeira vez em algum tempo e fizeram as pazes. Agora, espero, não haverá nenhum constrangimento entre seu círculo social neste verão”. comentou a fonte.

Embora o campo onde moram seja tranquilo e relaxante “Kate e William geralmente planejam uma escapadela tropical quando as crianças estão nas férias escolares”, compartilhou a fonte. “Eles planejam relaxar na praia por horas e experimentar novos esportes aquáticos. A ideia de Kate de um dia perfeito é passar um tempo ao ar livre com sua família”.

Em 2019, o site In Touch afirmou que William, 40, pode ter tido um caso com Hanbury, e Kate supostamente o confrontou sobre isso. Mas William “riu dizendo que não havia nada nisso”.

