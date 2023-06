Jojo Todynho se envolve em briga com ex do atual namorado e diz que não quer filha dele em sua casa Imagem: reprodução Instagram (jojotodynho)

O relacionamento de Jojo Todynho com Renato Santiago mal começou e a cantora já esta envolvida em uma polêmica com a ex-companheira de seu namorado.

Nesta quarta-feira (14), Jojo abriu uma live em seu Instagram para rebater as acusações de Kaila Oliveira, que teria afirmado que Santiago é um pai ausente.

Segundo o site Quem, além da acusação, a ex-esposa teria exposto uma mensagem enviada pela própria Todynho e a chamou de ‘biscoiteira’.

“Eu vou lutar pelo direito da minha filha até o fim. Não tem ninguém com 26,6 milhões de seguidores que vai me calar. Vim aqui no meu privado me mandar áudio querendo me botar pra baixo”, disse a mulher, que é influencer.

A dona do hit ‘Que tiro foi esse’ saiu em defesa do novo namorado, e disse que o rapaz é discreto.

“Eu não tenho que esconder nada de ninguém, eu acho que as pessoas não podem comprar histórias baseadas em mentiras. Existem hoje comprovantes, prints de conversas, que podem se provar. Fica feio, resguardem o filho de vocês, não usem para aparecer na internet. Quem sofre com isso é a criança. Ele sempre fez, mas agora o juiz vai determinar. Ela acha que, por conta de outras pessoas, porque ele tá comigo, que [vai ser diferente]. Não vai. Ele é assalariado, amor. Tira a venda dos seus olhos e para”, disse a cantora.

Jojo Todynho também acusou Kaila de usar a filha para atingir o casal e disse que não pretende conviver com a enteada.

“Sua filha poderia ter muito mais, porque se eu faço por pessoas que eu nem conheço, imagina conhecendo. Mas me desculpem, eu não quero dentro da minha casa. Que ele pegue, leve pra casa da avó, fique lá o final de semana inteiro, mas eu não quero. Sabe por que? Eu vou querer fazer tudo, dar de tudo, e daqui a pouco, do jeito que a mãe é, daqui a pouco a criança cresce e ela tá olhando a minha casa para dar informações. Eu sei bem do seu caráter”.

No Instagram, Kaila Oliveira soltou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira. Confira:

