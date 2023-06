Já rolou beijo: Shakira e Lewis Hamilton já trocam carícias na frente de seus conhecidos

Shakira e Lewis Hamilton ganharam as manchetes ao redor do mundo quando veio à tona que a cantora e o piloto de Fórmula 1 supostamente têm um caso. Agora, novos detalhes do relacionamento foram revelados da Espanha, logo após a revista People publicar que eles “eles passam um tempo juntos e estão na fase de se conhecerem”.

Shakira and Lewis Hamilton are in the early stages of dating, People reports. pic.twitter.com/bauqHp5CcM — Pop Base (@PopBase) June 8, 2023

De acordo com o portal espanhol Vanitatis, a cantora de 46 anos “mantém uma relação” com o piloto britânico de 38 anos, conforme confirmado por “fontes familiares diretas” da intérprete do “Acróstico”.

Sim, rolou beijos entre Shakira e Lewis Hamilton

Apesar de não haver nada confirmado da boca dos famosos, Silvia Taulés, jornalista da Vanitatis, garantiu que uma fonte muito próxima da família de Shakira teria revelado que já existe uma ligação que vai além uma simples amizade e que eles teriam até “se abraçado e até se beijado”.

“A cantora mantém um relacionamento com Lewis Hamilton, o piloto de Fórmula 1, como fontes diretas da família da cantora nos confirmaram com exclusividade”, informou o portal, observando que foi no paddock de Montmeló, na Espanha, em 4 de junho, exatamente onde Shakira compareceu para o evento de Fórmula 1, no GP da Espanha, onde beijos e carinhos foram protagonizados pelo novo casal.

Yeah Shakira is on provisional pole in the Lewis Hamilton GP no doubt pic.twitter.com/GIBPXJLz81 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) June 4, 2023

“No paddock de Montmeló houve abraços e até beijos”, comentou o portal. “O casal, dizem-nos, professa afeto na frente de seus íntimos, e o faz abertamente”, acrescentando que “as mesmas fontes garantem que o relacionamento está o seu começo, um começo tranquilo e divertido que faz com que a colombiana finalmente se sinta bem consigo mesma”.

Os informantes também acrescentaram que os tempos em que Shakira “se trancava em casa para chorar e que a dor preocupava seus entes queridos” ficaram para trás.

