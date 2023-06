‘Eu estava trabalhando’: Patrícia Poeta relata problema pessoal e fãs criticam

Patrícia Poeta revelou um susto que passou durante o trabalho. Ao vivo, durante o Encontro desta quarta-feira (14), a contratada da TV Globo lembrou um sufoco que passou em uma aeronave.

“Uma vez eu estava trabalhando e estava no helicóptero e aquela porta aberta. Eu fiquei tensa, uma ventania. Se eu fiquei nervosa, imagina em um acidente como esse”, disse a jornalista, sem contar mais detalhes sobre o momento, onde, segundo ela, só pensava no filho e em seus familiares.

Porém, a revelação feita pela apresentadora do Encontro causou muitas críticas durante o programa ao vivo. No Twitter, algumas pessoas afirmaram que a famosa sempre tem algo para comparar com as histórias contadas no matinal da TV Globo.

“Silêncio! A Patrícia está contando algo sobre ela, pois o Encontro é com Patrícia Poeta”, escreveu um perfil, em tom de ironia, colocando ainda muitos emojis de risada. Um outro disse que no programa funciona: “convidado : A…Patrícia Poeta :Eu Também”.

Um terceiro disse que sempre que alguém sofre algo, a apresentadora tem algo para dizer: Todo assunto a Patrícia dá a versão dela. A versão que ela já passou por isso e aquilo”. Um outro perfil do Twitter, no entanto, já mostrou que não estava com paciência: “É incrível, como Toda pauta, toda, a Patrícia Poeta quer falar de si, sobre si , trazer pra si...gente…”.

Qual foi o condutor da história de Patrícia Poeta no Encontro

Ao vivo, a apresentadora contava sobre um acidente de avião que aconteceu no Piauí, onde a porta da aeronave teria ficado aberta antes do acidente.

O advogado e piloto Arcedino Concesso estava com a mulher, Juliana Plácido, a mãe dela, Maria Graci da Silva, e as duas filhas do casal estavam na aeronave de pequeno porte, que caiu num campo de futebol na Vila Operária, na Zona Norte de Teresina.

Um áudio das conversas da torre de controle do Aeroporto Petrônio Portela mostrou que Arcedino Concesso avisou do problema e pediu autorização para retornar minutos antes de cair no campo.

