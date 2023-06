Esposa de Stênio Garcia se revolta, pede demissão de jornalista e desabafa sobre críticas sobre harmonização facial do ator

A harmonização facial de Stênio Garcia viralizou nas redes, nesta terça-feira (13), após o ator surgir no programa do SBT, o ‘Fofocalizando’, com o resultado do procedimento. Nas redes sociais, diversos internautas dispararam críticas em relação ao novo visual do artista.

Durante o programa desta quarta-feira (14), a esposa do ator, Marilene Saade, explicou ao vivo que o inchaço no rosto de Stênio se deu por outra razão. “Ele tá tomando um corticoide que incha porque ele pega muito pesado na academia”, explicou. “A gente foi no hospital. Ele tem a mania de botar muito peso, quando ele tá sozinho faz as estripulias dele. E a dor ciática é terrível, eu já tive e fiquei na cadeira de rodas.”

Com os comentários negativos, Marilene criticou a imprensa pela tratativa após a harmonização. “Pegaram o pior ângulo. A gente sabe que ficou maravilhoso, foi uma obra de arte. Internet é coisa de ninguém”, disse.

Ao entender que Marilene teria criticado seu comentário ao vivo, o jornalista Leo Dias rebateu a esposa do artista e ambos entraram em um conflito. “Eu falei que ficou exagerado, isso é só minha opinião. Se vai aparecer na televisão, é porque tá suscetível à opinião alheia.”

A esposa de Stênio Garcia se revoltou com a resposta e pediu a demissão do jornalista. “Não era pra ele, se a carapuça entrou quando eu disse ‘imprensa do mal’ (...) Vocês só querem audiência e estão me expondo aqui na minha casa. Acho que o Silvio Santos deve demitir esse cara. Eu vou massacrar vocês. É um absurdo.”

Leia mais:

Rebatendo as críticas

Com o viral, Marilene Saad, desabafou nesta quarta-feira (14) sobre as críticas que o marido recebeu devido ao resultado de sua harmonização facial.

“O Stênio não está nem aí, até porque a harmonização ficou show, ficou incrível. A maldade humana é a maldade humana e nunca vai nos vencer”, desabafou Marilene em entrevista ao Splash.

A esposa do ator também explicou que o inchaço não se deu pelo procedimento estético, mas sim por um problema de saúde. “Inchou pouquíssimo [a harmonização]. Já estava totalmente desinchado até ele ter uma lesão fazendo exercício físico. Pinçou o nervo ciático, ele teve uma hérnia de disco.” Stênio teve que usar uma dose alta de cortisona devido a lesão.

Ao se deparar com os comentários negativos na internet, o ator também não se calou: “Estava com pelanca caída por excesso de exercícios físicos. Acha que eu fiz para ficar bonito? Fiz para voltar para o mercado. E as críticas? Caguei”, revelou Stênio em uma entrevista ao jornal O Globo.