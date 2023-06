“Certeza de que vou vencer”: Simony volta a falar sobre tratamento contra câncer

A cantora Simony mais uma vez usou suas redes sociais para falar com seus fãs sobre a luta contra o câncer de intestino que ela enfrenta desde agosto do ano passado, quando foi diagnosticada. “Sigo firme na jornada”, disse.

Desde que recomeçou o tratamento com quimioterapia, Simony confessou aos seus seguidores que tem dias que o cansaço provocado pelos medicamentos toma conta dela, mas não desanima. “Tem dias que me sinto cansada, porém lembro de tudo que ainda tenho pra realizar, do quando Deus me segurou no colo até aqui e das promessas dele na minha vida . A tristeza passa e vem a força junto com a certeza que vou vencer tudo isso”, disse.

Simony aproveitou e mandou um recado para pessoas que estão passando por momentos difíceis como ela: “Você que está passando por algo difícil na vida foca na cura, feche os olhos e imagine tudo resolvido. Só vamos entender lá na frente. UM DIA DE CADA VEZ”, afirmou.

Dia dos Namorados

Na última segunda-feira, Dia dos Namorados, a cantora fez uma declaração de amor ao noivo, o também cantor e compositor Felipe Rodriguez.

“Meu eterno namorado. Um reencontro né vida. Nós reconhecemos de novo. Obrigada por tanto, obrigada por não soltar minha mão. Todos conhecem a palavra AMOR, eu também conhecia, mais viver de verdade só com você. EU TE AMO Feliz NÓS”, disse a cantora.