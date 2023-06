Cantora Iza compartilha foto ousada com jogador de futebol e fãs comentam: “Vai lesionar”

Cantora Iza compartilha foto ousada com namorado e fãs comentam: “Vai lesionar” Imagem: reprodução Instagram (@yurilima94)

Após a declaração de Yuri Lima no Dia dos Namorados, foi a vez de Iza retribuir o carinho e compartilhar fotos ao lado do jogador nesta terça-feira (13).

Poderia ser uma sequência de fotos comum, mostrando a rotina de viagens, trabalho e claro, lazer, mas a cantora resolveu ousar e uma das fotos chamou a atenção do público.

Na imagem, que é a quinta de uma sequência de sete fotos, a cantora, que está de biquíni, parece sentada no colo do jogador do Mirassol. Na legenda ela escreveu “ultimamente”.

As outras fotos acabaram passando batido pelos fãs, que focaram no clique ousado do casal. O próprio companheiro escreveu: “Essa 5 foto hein, Isabela Cristina”. “Não sei como o Mirassol liberou esse namoro, a 5 foto se vê que o jogador vai lesionar”, disse outra pessoa.

Contudo, não foi todo mundo que ficou contente com a felicidade do casal. Uma seguidora disse: “Na quinta foto ela apelou. Desnecessário o que o dinheiro e a fama faz.” E outra a comparou com a Anitta: “Nada contra a Iza, só um comentário: ‘se fosse a Anitta!” na 5° foto?!??!”.

Confira o registro a seguir:

Cantora Iza compartilha foto ousada com namorado e fãs comentam: “Vai lesionar” Imagem: reprodução Instagram (@iza)

