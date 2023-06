Briga virtual e justiça: Este quebra pau de Jojo Todynho envolve o novo namorado

Jojo Todynho mal assumiu o novo namorado e já está em uma confusão envolvendo o passado do rapaz. Depois que o namoro com Renato Santiago ficou conhecido, um antigo relacionamento também veio à tona e a famosa acabou falando tudo que pensa.

Desta vez, o recado da artista foi para Kaila Oliveira, que tem uma filha de dois anos com o rapaz e deu uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, onde afirmou que a pequena reconheceu o pai na televisão.

Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado Imagem: Adão/AGNews

Depois disso, Jojo Toddynho não ficou calada e disse que que ela não é ex de seu atual namorado, que é seu amigo há 10 anos: “Ex?! Essa aí nunca foi ex. Ele sempre pagou tudo e ela nunca colocou na justiça”, disse a famosa.

Em seguida, a cantora afirmou que Kaila Oliveira quer aparecer na mídia: “Ela está fazendo essa graça toda aí pra querer aparecer sim. Ele é trabalhador e assalariado. Acha que agora que ele está comigo virou rico?”, questionou Jojo, que chamou a mulher de biscoiteira e mentirosa.

Entenda o novo barraco de Jojo Todynho

Com um relacionamento novo, Jojo voltou a chamar a atenção dos fãs e de muitos haters, mas desta vez, o motivo da briga com a ex do namorado começou quando ela falou na mídia sobre o anônimo.

Tudo começou quando Kaila disse, nas redes sociais, que a cantora havia mandado mensagem para ela, depois de uma desabafo sobre um suposto abandono da filha e algumas acusações feitas pela funkeira.

Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado Imagem: reprodução Instagram (@jojotodynho)

“Ela chegou a comentar quando viu o pai na televisão e isso vai doendo numa mãe. Quando eu surtei sobre o abandono afetivo, ele veio com algumas ameaças. E agora a advogada dela (Jojo Todynho) me enviou uma notificação extrajudicial, que eu não posso falar nada porque eu quero ganhar likes”, disse a anônima.

Na entrevista, Kaila afirmou ainda que não quer fama, apenas os direitos da filha: “A Jojo me mandou um áudio falando que eu era mulher de bandido, coisa que nunca aconteceu, sempre trabalhei e fui considerada a diferente por correr atrás e não me envolver”.

